Pelea entre Trump y Peña Nieto frustró visita del mexicano a EE. UU. para hablar del muro

Según The Washington Post, una conversación para abordar el tema duró 50 minutos y terminó con los mandatarios duramente enfrentados.

El diario, que cita funcionarios estadounidenses y mexicanos conocedores de la discusión, asegura que Peña Nieto contemplaba un viaje oficial a Washington este mes o a principios de marzo, pero ambos países acordaron suspender el plan después de que Trump no aceptara afirmar públicamente que México no financiará el muro fronterizo.

La conversación se celebró el pasado 20 de febrero y en gran parte estuvo dedicada a discutir el asunto del muro, pero no llegaron a un acuerdo.

Según un funcionario mexicano, durante la conversación Trump "perdió los estribos".

El diario indica que los funcionarios estadounidenses describieron al presidente como frustrado y exasperado, al asegurar que Trump no cree razonable que Peña Nieto espere que va a abandonar su promesa de campaña de obligar a México a pagar por la construcción de la barrera fronteriza.

Peña Nieto ya canceló su visita a la Casa Blanca, prevista poco después de la toma de posesión de Trump, cuando estalló el conflicto entre los dos países sobre la construcción del muro.

Aunque los dos Gobiernos han continuado en conversaciones y han suavizado el tono, Trump sigue exigiendo que México pague por el muro, y el presidente mexicano insiste en que no lo hará.