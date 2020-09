“Pensé que no tenía conexión”: diputado que protagonizó escena sexual en plena sesión virtual

El diputado argentino Juan Emilio Ameri, del oficialista Frente de Todos, presentó su dimisión después de protagonizar una escena sexual en plena sesión virtual.

"Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", destacó Ameri en la carta que dirigió al presidente de la cámara baja argentina, el también oficialista Sergio Massa, quien el jueves decretó la suspensión del diputado por la norteña provincia de Salta.

En la misiva expresó sus "disculpas" por los hechos que se produjeron durante la intervención de otro diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, cuando la retransmisión en directo de la sesión estaba haciendo un plano general de las señales de todos los ediles desde sus casas y en el recuadro de Ameri apareció una mujer, que él después, en declaraciones a diversos medios, reconoció que era su pareja.

"Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió", agregó en la carta.

Las imágenes mostraron cómo la mujer se sentó sobre las rodillas del diputado, quien la tomó de la cintura y se acercó poco a poco a sus pechos hasta recostar su cabeza sobre ellos.

La pareja de Ameri se apartó en un primer momento, pero este volvió a acercarse a ella, le bajó el escote hasta que uno de sus senos quedó al descubierto y comenzó a besárselo.

"Estoy muy mal, la verdad es que estoy desolado, esto no me tenía que haber pasado", aseguró Ameri en declaraciones al canal local TN.

El diputado explicó que en su casa tiene una señal de internet "espantosa" y que creía que en ese momento estaba "sin conexión" y que por lo tanto su cámara no se estaba viendo en la sesión de diputados.

Cuando su pareja salió del baño, según su relato, “le pregunté cómo estaban sus implantes y los besé, porque hace diez días se sometió a una operación para que se los pusieran”, y entonces fue cuando ocurrió el hecho que en cuestión de minutos se viralizó en el país austral.

