“Pensé que nuestros hijos iban a morir”: inmigrantes fueron atacados con gases lacrimógenos

Llueven críticas sobre la guardia fronteriza de Estados Unidos luego de que arremetieran contra centroamericanos que intentaron cruzar a su país.

En la ciudad fronteriza de Tijuana, en México, se presentaron manifestaciones tras el intento de cientos de migrantes de pasar a territorio estadounidense.

María Meza y sus hijas, Zaira, Cheili y Jaime, se convirtieron en el rostro de los inmigrantes que anhelan ingresar a la unión americana.

Una imagen en la que se ve como huyen de los gases lacrimógenos lanzados por la Policía fronteriza de Estados Unidos, para dispersar una manifestación en Tijuana, México, se convirtió en el rostro de la masiva movilización centroamericana.

“Yo pensé que nuestros hijos se me iban a morir junto a mí por el gas. Salimos corriendo y nos caímos al lodo y de ahí cuando yo quise subir no pude y otro muchacho me ayudo a subir”, cuenta María, caminante hondureña.

Asegura que la reacción de las autoridades la tomó por sorpresa.

“Nunca pensamos que ellos nos iban a tirar estas bombas, estábamos con niños, no eran solo los míos, habían más”, añade.

María y sus cinco hijos, quienes se encuentran en un albergue de Tijuana después de recorrer más de 4 mil kilómetros en 44 días, dice que por el acoso del que fue víctima una de sus hijas en Honduras no considera regresar a su país.

“Diosito es el único que nos va a abrir las puertas para ver si podemos entrar o si nos quedamos aquí en Tijuana. Yo soy una madre que necesito empleo para sacar a mis hijos para adelante”, resalta.

Entre tanto, el presidente Donald Trump intenta justificar lo que ya muchos califican como excesos de fuerza en la frontera, insistiendo en su teoría sobre "agarradores de niños".

“En la frontera hay muchos de estos agarradores, personas que literalmente agarran a niños y no tienen ni idea de quienes son. No son sus padres”, afirma el mandatario estadounidense.

Mientras Trump dice que tres agentes resultaron heridos en los choques, el director de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza aseguró que la protesta fue controlada y nadie salió lesionado.

