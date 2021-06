Pentágono confirma veracidad de videos sobre ovnis rodeando buque de la Armada estadounidense

El Congreso en Washington está a la espera de un reporte del Pentágono que podría conocerse este martes y que daría detalles de hallazgos, posiblemente, de otro planeta. Se trata del primer gran reporte acerca de ovnis -objetos voladores no identificados-, sobre los que se han conocido nuevos avistamientos.

Un radar de la Armada estadounidense muestra nueve objetos rodeando un buque que se mueve a una velocidad de hasta 240 kilómetros por hora. Incluso, en un momento, se ve cómo el radar captura un primer objeto que desaparece y, luego, otro.

En contexto: Presentarán informe en Congreso de EE. UU. con información sobre avistamiento de ovnis

Esto ocurrió en julio de 2019 en la costa de San Diego, pero hasta ahora se conocen las imágenes publicadas por el realizador de documentales Jeremy Corbell. Nadie sabe qué son, ni qué buscan.

Pero el Pentágono los clasifica como objetos voladores no identificados y, por primera vez, presentará un reporte al Congreso en el que desclasificará lo que sabe Estados Unidos sobre estos encuentros. Precisamente hace unos días el expresidente Obama se refirió a episodios de este tipo.

“Hay imágenes y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente lo que son y no podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria, no tenían un patrón que se pudiera explicar fácilmente”, dijo el exmandatario.

Son varias imágenes a las que hace referencia el expresidente y que han sido desclasificadas a cuentagotas sobre varios avistamientos. Como en 2015 en Jacksonville, cuando un escuadrón de la fuerza aérea capturó con una de sus cámaras un objeto, u otro que data de 2004 y muestra el momento en el que una aparente aeronave se escapa del registro de cámaras de precisión.

Esos hechos propiciaron que el Comité de Inteligencia del Senado exigiera al Pentágono detalles sobre lo que consideran como "amenazas potenciales", derivadas de la no identificación de esos objetos.

Esta exigencia al Pentágono sobre los objetos voladores no identificados ha contado con respaldo bipartidista. Desde el Congreso, consideran que es un asunto no solo de interés nacional, sino de seguridad de los Estados Unidos.