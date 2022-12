Pentágono reveló imágenes de explosión de ‘la madre de todas las bombas’ en Afganistán

Gobierno afgano sostiene que 36 militantes de ISIS habrían muerto, pero el grupo yihadista negó haber tenido bajas en sus filas.

"El bombardeo destruyó reductos estratégicos de Dáesh (acrónimo árabe del EI) y un complejo de túneles profundo y mató a 36 combatientes del EI" en el distrito de Achin, en la provincia oriental de Nangarhar, indicó el ministerio afgano de Defensa en un comunicado.

La bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), apodada "la madre de todas las bombas", que el jueves Estados Unidos utilizó por primera vez en un campo de batalla, es el artefacto no nuclear más potente de las fuerzas armadas estadounidenses.

El presidente estadounidense Donald Trump se congratuló del éxito del bombardeo.

La presidencia afgana insistió en que se habían tomado las precauciones necesarias para que no hubiera víctimas civiles.

La bomba de 9,8 toneladas, lanzada por un avión de transporte de tipo C-130, tiene una potencia explosiva comparable a 11 toneladas de TNT.

Fue desarrollada por el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea estadounidense.

"Es la bomba no nuclear más potente jamás usada en combate", dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, el coronel Pat Ryder.

"Es la explosión más fuerte que haya visto. El lugar fue invadido por llamas muy altas", declaró Esmail Shinwari, gobernador del distrito donde cayó la bomba.

Provincia de Nangarhar, fronteriza con Pakistán, es la región donde se implantó el Estado Islámico en Afganistán (EI).