Pepe Mujica apoya “elecciones totales” en Venezuela, pero con papel activo de la ONU y Europa

“Mal que mal daría una salida”, señaló el expresidente uruguayo, cercano al fallecido mandatario Hugo Chávez.

"Como está la situación, por disparatada que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por Europa, reconociendo que atropella la soberanía y la autodeterminación -pero repito en el mundo de hoy esto no existe para países que tienen mucho petróleo-, mal que mal daría una salida", sostuvo el exmandatario de izquierda.

A esas elecciones "debería de sumarse un monitoreo con garantías de las Naciones Unidas", añadió.

El sábado, las potencias europeas dieron un ultimátum de ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones, so pena de reconocer al presidente del parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.

Mujica se dijo partidario de la postura del gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez de promover el diálogo en Venezuela, a la que se sumó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Montevideo envió representantes a la asunción de Maduro para un segundo período de seis años de gobierno el pasado 10 de enero, en medio de fuertes críticas de la oposición política.

"Están sonando fuerte tambores de guerra en el Caribe por la situación venezolana y debemos recordar que en las guerras en general mueren los que no tienen responsabilidades", sostuvo Mujica.

"Atrás de la guerra siempre se mueven intereses. La verdad, cruda, dura, descarnada, es que lo más conservador de Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano. Esta es la causa profunda de la impaciencia" de Washington, afirmó el exguerrillero.

Este lunes Estados Unidos anunció sanciones contra la estatal petrolera PDVSA.

Sobre Guaidó, sostuvo que "el presidente autoproclamado o es muy joven o tiene atrás la seguridad que da sin ambages el Ejército de Estados Unidos".

Mujica se arriesgó a proponer como salida a la crisis una "especie de junta ejecutiva donde estuvieran todas las tendencias, pero fuertemente monitoreada y garantizada por Naciones Unidas".

"No veo otro camino que dé garantía", concluyó.

En medio de las tensiones se han registrado protestas y disturbios que dejan 35 muertos y 850 detenidos en la última semana en Venezuela.