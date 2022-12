Pequeño tsunami golpeó costa de Japón tras terremoto

No hay reportes de heridos o víctimas por el momento.

Mientras que la Agencia Metereológica de Japón primero ubicó el sismo en 6,8 y luego subió la cifra a 7,1. el Servicio Meteorológico de Estados Unidos lo ha catalogado como un terremoto de grado 7,3.

El seísmo tuvo lugar a las 02.10, hora local (17.10 GMT del viernes), en el mar frente a la costa de Fukushima con un epicentro que se situó a unos 10 kilómetros de profundidad, y se espera la llegada de un tsunami a las prefecturas de Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki y Chiba.

En varios puntos de las prefecturas de Miyagi, Fukushima, Ibaraki y Tochigi el terremoto se han sentido con un nivel máximo de 4 en la escala cerrada japonesa de 7, que se centra más en las zonas afectadas que en la intensidad.

De momento no se ha informado de problemas en la accidentada central de nuclear de Fukushima, que en marzo de 2011 se vio gravemente afectada por un terremoto y un tsunami que provocó el peor desastre nuclear desde Chernobil.

Sin embargo, tras la activación de la alerta de tsunami se ha ordenado a los trabajadores de la planta que evacúen el muelle.

De momento no se han registrado incidencias en ninguna de las otras plantas nucleares cercanas a donde se ha producido el terremoto.

La televisión japonesa mostró imágenes de pescadores en la costa afectada levando amarras y adentrándose en el mar para poder navegar por encima del tsunami.

Japón se asienta sobre el llamado "Anillo de fuego del Pacífico" y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que las normas de construcción son muy estrictas y hay rigurosos protocolos de emergencia.

Tokio (Japón)