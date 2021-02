Perdió 10 familiares por el COVID-19 y a su duelo se suman exorbitantes facturas médicas

Tras la lamentable perdida de 10 familiares que se contagiaron de coronavirus COVID-19 , Ricardo Aguirre ha tenido que enfrentar un dolor de cabeza más: las exorbitantes facturas médicas por la atención de sus padres.

Este hombre nacido en México , pero residente en Arizona, EE. UU ., comenta que las cuentas de cobro por la hospitalización de sus padres "no paran de llegar". Uno de ellos perdió la batalla contra el virus.

“Los recibos no se detienen. Se adeudan 2 millones 800 mil dólares en cuentas médicas. Los hospitales no quieren hablar conmigo porque alegan que no soy el paciente. Mi madre legalmente es la responsable y solo se siente mortificada”, dijo a EFE.

Y es que entre los seres queridos que ha perdido está su padre, quien falleció en septiembre pasado, a los 67 años, debido complicaciones del coronavirus , por lo que los recibos de su hospitalización fueron transferidos a su madre, Martha Guadalupe, quien también se contagió y estuvo internada un largo periodo.

"De mi madre debo 700.000 dólares y de mi padre tengo una cuenta de 2 millones de dólares, más otras cuentas. Si no pago nos dijeron que nos quitan la casa”, comenta el hombre cuyo sustento es un 'food truck' de comida mexicana que no ha podido reactivar por la pandemia.

Ante esta situación, Aguirre, padre de cuatro hijos, ha dicho que se siente discriminado por su condición de inmigrante.

“Puede ser que se deba a la discriminación, porque fácilmente me pudieron haber dicho que existen fondos federales o del gobierno para ayudar a personas que enfermaron de coronavirus”, puntualizó.