Perdió la llave del cuarto en un crucero, intentó ingresar por el balcón y tuvo un accidente fatal

El joven de 16 años viajaba con su familia. Trató de realizar la hazaña justo cuando el buque atracaba y cayó de cabeza al puerto.

El adolescente viajaba por el crucero Harmony of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, según la Oficina Forense del condado de Broward, en el sur de Florida (EE.UU.), informó el diario Sun Sentinel.

Todo ocurrió cuando Laurent Mercer perdió la tarjeta de su recámara e intentaba acceder a él desde el balcón de uno adyacente, el pasado 11 de enero, cuando cayó sobre el puerto.

En ese momento, el buque de Royal Caribbean, cuyas oficinas centrales se encuentran en Miami, estaba atracado en el puerto haitiano de Labadee, donde la compañía posee un resort privado, indica el medio floridiano.

Mercer, que se encontraba de vacaciones con su familia, fue atendido por personal médico del barco, que nada pudo hacer para salvar al joven, que sufrió un "traumatismo craneal importante". según un comunicado de la oficina forense, que examinó el cuerpo una vez el crucero regresó a Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Este suceso se produjo después de que el día de Navidad un hombre de 20 años que formaba parte de la tripulación del Harmony of the Seas cayera por la borda a unas 267 millas (unos 429 kilómetros) de Aguadilla, en Puerto Rico, cuando el barco se navegaba rumbo a la isla de San Martín.

La Guardia Costera realizó una búsqueda del joven, Arron Hough, un británico que formaba parte del elenco del musical que se presenta a bordo "Grease", pero suspendió después de 83 horas de operativo.