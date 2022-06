Isabel II, la princesa que no iba a ser reina y 70 años después celebra su Jubileo en el trono

Isabel Alejandra María II nació en Londres el 21 de abril de 1926. Se suponía que no reinaría Inglaterra, pero ese era su destino. Isabel II fue la primera nieta del rey Jorge V, nieto a su vez de la monarca Victoria. Su padre Alberto, el duque de York, no era el heredero, pero su tío, que subió al trono como Eduardo VIII, decidió abdicar por amor, ya que quería casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada, algo que la Iglesia anglicana no permitía.

Alberto se convirtió en el rey Jorge VI e Isabel II, Lilibeth para su familia, en la primera en la línea de sucesión, tal como lo deseaba su abuelo.

Publicidad

Desde niña, la princesa mostró los rasgos que la han caracterizado durante 70 años de reinado: carácter serio, trascendente y respetuosa de las normas.

El papel de Isabel II en la Segunda Guerra Mundial

Aún niña, junto a su familia tuvo que enfrentar los bombardeos alemanes sobre Londres. Ni su padre ni el primer ministro, Winston Churchill, abandonaron la ciudad y le dieron fortaleza al pueblo. Ella y su hermana menor, Margarita, hablaron por la radio de la BBC para entretener a los menores de edad en aquellos tiempos.

Fue criada por institutrices en el palacio de Buckingham. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a los 18 años, se enroló en las Fuerzas Armadas como conductora.

El romance de la reina Isabel II con el príncipe Felipe

Cuentan los biógrafos que se enamoró del príncipe de Grecia y Dinamarca cuando tenía 13 años. Empezaron a escribirse y cuando ella tenía 21 se casaron.

Publicidad

Justo al cumplir esa edad, Isabel II les dijo a sus súbditos: "Mi vida entera, sea larga o corta, estará consagrada a servirles".

Muy pronto llegaron los hijos con el príncipe Felipe: Carlos (1948), Ana (1950), Andrés (1960) y Eduardo (1964).

Publicidad

En 1952, durante un viaje por Australia, Nueva Zelanda y Kenia, con 26 años, le llegó la hora de ser reina por la muerte de su padre Jorge VI. Guardó 16 meses de duelo y el 2 de junio de 1953 finalmente fue coronada.

Escándalos reales en el siglo XX

En el largo reinado de Isabel II, la familia ha sido quizá la mayor fuente de sinsabores, mucho más que los asuntos del Estado.

Tras varias bodas de cuento que hicieron soñar a los súbditos, las uniones de tres de sus cuatro hijos: Carlos, Ana y Andrés, terminaron en sueños rotos. La historia más triste fue la del príncipe heredero, con el tormentoso divorcio de Lady D, infidelidades y otras revelaciones vergonzosas.

La muerte de la princesa Diana en París le acarreó a Isabel II duras críticas de un país en duelo, debido a su frialdad ante la tragedia. Algunos aseguran que solo buscaba proteger a sus nietos Guillermo y Harry, pero los días que aguardaron a que la reina suspendiera sus vacaciones y regresara a Londres estuvieron a punto de costarle la simpatía de los súbditos.

Publicidad

Finalmente, habló ante la nación para rendirle tributo a Lady D.

Escándalos reales en el siglo XXI

Las bodas de sus nietos trajeron buenos vientos para Isabel II, aunque duraron poco por la decisión de Harry y su esposa, Meghan Markle, de apartarse de la realeza, lo que causó otro sismo en la familia.

Publicidad

Luego surgió el escándalo del príncipe Andrés, considerado el hijo consentido de la reina, por acusaciones de abuso sexual a una estadounidense menor de edad, hecho que salió a la luz por la investigación al cuestionado Jeffrey Epstein. Eso le causó otro dolor a la monarca, que decidió retirarle los títulos y apartarlo de las funciones públicas.

Pero Isabel II sigue firme como un roble. Ni la muerte de su esposo, su compañero incondicional durante 73 años, ni la pandemia misma han podido quebrarla.

Los récords que ha batido la reina Isabel II



Longevidad récord

Isabel II ha reinado durante 70 años y casi 4 meses, un récord en la historia británica. El récord anterior lo tenía su tatarabuela, la reina Victoria, que estuvo en el trono durante 63 años, 7 meses y 2 días (desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901).

A sus 96 años, la reina Isabel es también la monarca más anciana del mundo.

Publicidad

Solo dos reyes han gobernado más tiempo que ella: el rey francés Luis XIV (más de 72 años entre 1643 y 1715) y el rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia (70 años y 4 meses, del 9 de junio de 1946 al 13 de octubre de 2016).

Incansable trotamundos

Como reina visitó más de 100 países -otro récord para un monarca británico- y realizó más de 150 visitas a países de la Commonwealth. Ha estado 22 veces en Canadá, más que en ningún otro país, y 13 veces Francia, cuyo idioma habla, más que en ningún otro país europeo.

Publicidad

El Daily Telegraph calculó que había recorrido el equivalente a 42 vueltas al mundo antes de dejar de viajar al extranjero en noviembre de 2015, a los 89 años.

Su gira más larga por el extranjero duró 168 días (de noviembre de 1953 a mayo de 1954), durante los cuales visitó 13 países.

Muy ocupada

Durante su reinado, participó en unos 21.000 actos oficiales, aprobó por "asentimiento real" unos 4.000 proyectos de ley y recibió a numerosos dignatarios en 112 visitas de Estado. Entre ellos, el emperador Haile Selassie (Etiopía, 1954), el emperador Hirohito de Japón (1971), el presidente polaco Lech Walęsa (1991) y el presidente estadounidense Barack Obama (2011).

En el Palacio de Buckingham se han celebrado más de 180 fiestas de jardín a las que han asistido más de 1,5 millones de personas.

Publicidad

Catorce primeros ministros

Ha conocido a 14 primeros ministros, desde Winston Churchill (1952-1955) hasta Boris Johnson (de 2019 a la actualidad), que en audiencias normalmente semanales la han mantenido informada de los principales acontecimientos del momento.

También se ha reunido con 13 de los 14 presidentes estadounidenses elegidos durante su reinado, desde Harry Truman (1945-1953) hasta Joe Biden (desde 2021). Lyndon Johnson (1963-1969) es el único que falta en su lista.

Publicidad

La reina, jefa de la Iglesia anglicana, es muy religiosa y practicante y también se ha reunido con cuatro papas en visita oficial: Juan XXIII (1961), Juan Pablo II (1980, 1982 y 2000), Benedicto XVI (2010) y Francisco (2014).

Un millón de tarjetas de felicitación

Ha enviado unas 300.000 tarjetas de felicitación a personas que cumplían 100 años y más de 900.000 a parejas que celebraron sus bodas de diamante (60 años). Ella misma estuvo casada durante más de 73 años con el príncipe Felipe, que falleció en abril de 2021, de nuevo un récord para un monarca británico.



Más de 200 retratos

Ha posado para más de 200 retratos, el primero de ellos cuando tenía 7 años.



A veces pionera

En 1996, Isabel II fue la primera monarca británica en visitar China. También fue la primera reina británica en dirigirse a la Cámara de Representantes en Washington, el 16 de mayo de 1991.

Publicidad

Envió su primer correo electrónico el 26 de marzo de 1976, durante una visita a un centro de investigación del Ministerio de Defensa.

En 1997, lanzó la primera página web oficial del Palacio de Buckingham.

Publicidad

En 2014 envió su primer tuit y en 2019 su primera publicación en Instagram.

Video con James Bond

Es la única monarca que (casi) ha saltado en paracaídas con James Bond: en un video realizado para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, se la ve recibiendo al actor Daniel Craig en el Palacio de Buckingham antes de que ambos simulen subir a un helicóptero, sobrevolar Londres y lanzarse en paracaídas sobre el estadio olímpico, donde la llegada (real) de la reina fue recibida con una gran ovación.