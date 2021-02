Perfilan a sospechoso por desaparición de bacterióloga colombiana en Estados Unidos

La familia de la bacterióloga colombiana Mary Gómez Mulett no tiene paz desde su desaparición, el pasado 18 de febrero. Ese día, la mujer aseguró que estaba en la ciudad de Boynton Beach entregándole un carro al hombre con quien se había casado hacía un mes, al parecer, para regularizar su situación de estadía legal en el país.

“Ya la Policía y el detective del caso tienen un sospechoso directo al cual ya se le está haciendo el seguimiento, como debe ser. Tarde o temprano la verdad sale a la luz, tarde o temprano tiene que rendir cuentas, que se ponga la mano en el corazón y diga de una vez para que la familia pueda descansar de esta agonía, de esta angustia que nos está torturando, sobre todo a sus hijos”, clama Sandra Montes, familiar de Mary y quien puso la denuncia.

Al momento de su desaparición, Mary Gómez Mulett vivía y trabajaba en Miami cuidando a Gladys, una señora de 87 años quien se convirtió en su suegra, por lo que también haría parte de la investigación.

“Ya fueron a la casa de la señora Gladys, inspeccionaron y recopilaron la información que ellos debían tener y en eso se está trabajando también”, indica Sandra Montes.

“Es realmente un ser humano increíble, yo le pido a mi Dios que no le haya pasado nada. No puedo creer que exista gente mala y de mal corazón que pueda hacer daño, no solo a ella, sino a toda una familia”, manifiesta Jenny Palacios, amiga de la colombiana desaparecida.

Publicidad

Los familiares de Mary piden a la comunidad que si hay alguna pista de su paradero la reporte a la Policía. A ella también le enviaron un mensaje.

“Mary, mi vida, tus hijos, tu familia, sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. Donde estés comunícate con nosotros, mamita. Somos tu voz, somos tu fuerza, yo sé que ella va a aparecer bien, somos personas creyentes y el Señor así nos lo ha revelado”, dice entre lágrimas Sandra Montes.