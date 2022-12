Periódico digital independiente de Yoani Sánchez ya se puede ver en Cuba

"Ya es accesible @14ymedio en redes en #Cuba. Apúrense usuarios de Nauta! antes del próximo bloqueo http://flic.kr/p/nrD9gL", informó la propia Yoani Sánchez a través de su cuenta en la red social Twitter.

Pero, Reinaldo Escobar, miembro del Consejo de Redacción de la nueva publicación y esposo de Yoani Sánchez, dijo hoy a Efe que es mejor esperar a que el desbloqueo tenga "una duración" porque recordó que con el portal "Desde Cuba" se creó "la confusión" por la inestabilidad en la accesibilidad.

"Mi opinión personal es que hay que esperar para saber si (el desbloqueo) es un accidente o una táctica", apuntó.

Yoani Sánchez estrenó "14ymedio" el pasado miércoles y unas horas después no era posible verlo en Cuba porque fue bloqueado y al buscar en la red aparecía entonces un sitio web denominado "Yoani$landia" que reunió artículos de blogueros y periodistas oficialistas con referencias críticas a la filóloga.

La propia bloguera había denunciado la situación en Twitter y también había explicado la fórmula para acceder a su periódico utilizando un "proxy" anónimo.

El desbloqueo de la publicación independiente se produjo horas después de que el diario oficial Granma, portavoz del Partido Comunista de Cuba (PCC, único), dijera el sábado que el periódico de Sánchez es parte de los planes de EEUU contra la isla y que su propósito fundamental es "alimentar las campañas de desinformación y difamación contra Cuba".

"Para justificar la ejecución y promoción de proyectos de esta naturaleza contra Cuba, el Gobierno de EEUU argumenta su interés en facilitar el libre flujo de información al pueblo cubano, cuando es el propio gobierno y congreso de ese país los que a lo largo de los años han promulgado leyes, regulaciones y políticas que impiden el libre acceso a la información del pueblo de Cuba", denunció Granma.

"Granma me dedica ataque. Otro recorte que guardarle a mis nietos", escribió Sánchez en Twitter sobre ese artículo.

En su presentación, Sánchez había advertido que uno de los desafíos de la publicación digital es poder llegar a muchos lectores dentro y fuera de Cuba, un país que presenta una de las tasas de conectividad a internet más bajas del mundo.

En la isla solo se puede acceder a internet desde hoteles o salas públicas de navegación, que en los últimos tiempos han aumentado pero las tarifas son muy altas para la mayoría de los cubanos que no pueden conectarse a la red desde sus casas.

Hasta el momento, esa posibilidad solo es posible para determinados profesionales como médicos, periodistas, académicos, intelectuales y artistas, y aunque las autoridades de la isla afirman que se prevé desarrollar ese servicio también dicen que no es la "prioridad inicial".

La Habana (Cuba)