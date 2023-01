Periodista estadounidense fue detenido en Venezuela

Autoridades allanaron la casa del reportero Cody Weddle en Caracas y se lo llevaron, señalaron asociaciones de prensa. EE. UU. exigió su “liberación inmediata”.

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, condenó la detención de Weddle, un periodista independiente residente desde hace algunos años en Venezuela, donde es colaborador de medios norteamericanos como la cadena ABC, la CBC, el periódico The Miami Herald, el canal WPLG Local 10 y el diario británico The Telegraph.

"El Departamento de Estado está al tanto y profundamente preocupado por los reportes de que otro periodista estadounidense ha sido detenido en Venezuela por Maduro, que prefiere reprimir la verdad en lugar de enfrentarla. Ser periodista no es un delito. Exigimos la liberación inmediata del periodista, ileso", dijo Breier en su cuenta de la red Twitter.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó en varios tuits que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela había allanado la residencia de Weddle en Caracas este miércoles a las 08H00, llevándoselo detenido.

Según relatos de los vecinos citados por el SNTP, Weddle fue arrestado "presuntamente con una orden firmada por un tribunal militar" y "en el documento se mencionarían dos supuestos delitos", los cuales no precisaron.

El SNTP denunció además que el asistente de Weddle, el venezolano Carlos Camacho, también fue apresado por la Dgcim. "Más temprano allanaron su residencia en el centro de Caracas (Qta. Crespo) y se lo llevaron. Weddle y Camacho siguen incomunicados", indicó la organización de prensa en otro tuit.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX) también se hizo eco de las denuncias.

Desde Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el relator especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, exigieron la liberación de Weddle, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

"Sabemos que en la mañana llegó la Dirección de Contrainteligencia Militar a su residencia a realizar un allanamiento y que se le hicieron preguntas sobre la cobertura que realizó (el 23 de febrero) en la frontera", indicó a AFP el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.

El fallido intento de ingresar a Venezuela ayuda internacional el pasado 23 de febrero derivó en intensos disturbios en las fronteras de Venezuela con Colombia y con Brasil, que provocaron siete muertes y unos 300 heridos.

"Nuestros abogados están tratando de ubicarlo para ofrecerle asistencia legal", añadió, al cuestionar que su caso sea llevado a un tribunal militar puesto que se trata de un civil.

