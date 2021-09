Periodista irá juicio por amenazas a una Miss Universo: “Esa carita te la voy a quemar con ácido”

Alina Akselrad, quien participó este 2021 en Miss Universo en representación de Argentina, fue amenazada por un periodista que, tras aceptar su responsabilidad, irá a juicio y podría enfrentar entre uno y tres años de prisión.

La reina atrajo la atención del público este año por el atuendo que lució para el desfile de traje típico, donde se puso un uniforme con lentejuelas de la selección de Argentina con la imagen del fallecido Diego Maradona.

Según informó el medio TN , el periodista Ignacio Tomás Morero la llamaba en la madrugada y le enviaba mensajes como “Esa carita te la voy a quemar con ácido”.

“Primero lo tomábamos como una broma de alguien que se juntó con los amigos a tomar y marcó un número al azar. Pero después empezó realmente el miedo. No solo que me llamaba a la madrugada casi todos los días, sino que me decía cosas como ‘lo vi a tu papá en tal lugar, la vi a tu mamá bajándose del auto a tal hora, la vi a tu hermana en tal lado’, y todo lo que nos decía esta voz masculina era verdad”, dijo la Miss Universo.

En una ocasión, sostuvo, el hombre la llamó “diciéndome que nos íbamos a bañar con agua fría. Primero no entendí nada, pero cuando llegamos a mi casa vimos que nos habían vaciado la garrafa de gas”.

“Después nos dijeron que la próxima iban a hacer explotar la casa entera. Entramos en pánico total. Inmediatamente devolvimos la casa y nos mudamos”, agregó la Miss Universo.

La mamá de la joven de 22 años también recibió mensajes como: “Disfrutá de la carita de tu hija, porque le va a quedar por el piso cuando le tiremos ácido en la cara; ya vas a ver”.

Entonces, empezó a difundir los audios de WhatsApp para intentar identificar al sujeto. Una vecina le dijo que su voz se parecía a la de un periodista que trabajaba en radio.