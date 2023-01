Periodista Jorge Ramos y equipo de Univisión fueron liberados del Palacio de Miraflores

Estaban detenidos, al parecer, porque a Maduro le incomodaron algunas preguntas. El material fue confiscado.

"Imagínate si esto le ocurre a corresponsales extranjeros, ¿qué es es lo que pasa con los venezolanos?", dijo el mexicano Ramos en una entrevista telefónica con Univisión luego de que él y su equipo fueran liberados en la noche del lunes.

Poco antes, la cadena había informado que "el equipo de seis periodistas de Univision Noticias, encabezado por Jorge Ramos, fue liberado tres ser retenido durante casi tres horas en el Palacio de Miraflores desde la tarde de este lunes por órdenes de Nicolás Maduro".

La emisora indicó que a Maduro "le disgustaron las preguntas de una entrevista y ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los seis periodistas".

Ramos, que ya protagonizó un desencuentro verbal con el presidente Donald Trump en el pasado, contó que el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez les dijo durante la entrevista que ella no estaba autorizada.

"Nos confiscaron todo el equipo, no tenemos nada", relató Ramos.

"Desde luego esta es una violación total a la libertad de expresión, una violación a los derechos humanos; ellos creen que la entrevista es de ellos, no de nosotros", prosiguió.

El Departamento de Estado informó que había recibido la notificación de que Ramos y su equipo estaban detenidos contra su voluntad en el palacio de Miraflores.

"Insistimos en su liberación inmediata; el mundo está mirando", dijo en su cuenta de Twitter el Departamento de Estado.

El senador Marco Rubio, un portaestandarte en Estados Unidos de la oposición venezolana, repudió el hecho en Twitter diciendo que "esto es un régimen arrogante que se siente invulnerable y ahora actúa con total impunidad".

En tanto, la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, dijo que esta acción "equivale a un secuestro".

Los demás periodistas retenidos fueron María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta.

