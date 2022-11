Periodista que cubre el Mundial Qatar 2022 fue obligado a quitarse el brazalete One Love

El brazalete One Love, símbolo en apoyo a la comunidad LGBTIQ+, ha sido motivo de discordia desde que empezó el Mundial Qatar 2022. Uno de los afectados fue el periodista danés Jon Pagh, a quien un par de policías le pidió que se lo quitara, pese a estar grabando en un desierto, en la noche.

30 km ude i en mørk ørken i Qatar. pic.twitter.com/7KO85ydo9B — Jon Pagh (@JonPagh) November 21, 2022

“No estaba en absoluto en mi mente que provocaría algo. Yo mismo también tengo mucho cuidado de no hacer activismo”, comentó el reportero en una entrevista que concedió al medio Tipsbladet.

Sostuvo que su intención no es hacer activismo y que ponerse el brazalete One Love no tiene que ver con temas políticos.

“Es una prenda de vestir que uso y que en el mundo occidental, y de acuerdo con todos los derechos humanos, se me permite usar. Realmente espero que nadie tome esto como un intento de provocar algo”, recalcó.

El periodista insistió en que se encontraban “parados en medio de la oscuridad, 30 kilómetros en el desierto. No pensé ni por un segundo que esto podría ser un problema”.

“Fue desagradable, pero estoy bastante seguro de que ahora vamos a ver al mundo despertar a la poca libertad que hay aquí. Algo que sale muy claro cuando nos ponemos esto”, recalcó.