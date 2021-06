Periodista regañó en televisión a irresponsables en pandemia: “ya me cansé, me harté”

La periodista Alicia Ortega regañó en televisión a irresponsables en pandemia que insisten en hacer fiestas cuando la situación de ocupación cuidados intensivos está al tope en República Dominicana, su país.

En plena emisión al aire, estalló tras presentar imágenes de eventos donde no se cumplían los protocolos de seguridad: “sí, llegué al límite, pero pongamos todos de nuestra parte”.

La periodista regañó en televisión a irresponsables en pandemia recordando que todos deben cooperar “para salir de esta pandemia juntos, porque no lo pueden hacer solo los médicos”.

“Sé que hoy me he excedido, pero me he excedido por el bien de la población, porque alguien tiene que encolerizarse, alguien tiene que decirles ‘por favor, escuchen’. Tomemos conciencia”, insistió Alicia Ortega.

En medio de su intervención, citó la situación de Colombia, que también presenta elevadas cifras de contagios y de ocupación UCI . “Miren lo que está pasando en Colombia, están saturados completamente. Tengo un amigo ahora mismo que está sentado en una (sala de) emergencia, como lo están aquí también, en Bogotá, en una capital desarrollada que cuenta con más recursos que República Dominicana, y está sentado en una emergencia; hijo de médicos, 43 años, y lo están atendiendo en sala de emergencia”.

La periodista regañó en televisión a irresponsables en pandemia con el objetivo de que la gente sea más consciente de que en República Dominicana “no hay más médicos para abrir más UCI” y que los que están en primera línea de batalla “tienen que descansar, porque son seres humanos. Tienen que dormir, tienen que comer”.