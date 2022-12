Periodista sin ropa interior puso en apuros al primer ministro de Serbia

Dacic acudió la noche del lunes al programa "Misión imposible", de la televisión Kopernikus, para una entrevista política que se convirtió en una encerrona para observar cómo se comportaba ante una modelo de 36 años, con un ajustado vestido, que interpretó el papel de periodista.

En el video, difundido por el canal, se observa cómo el equipo del programa prepara los detalles y cómo la falsa periodista se quita la ropa interior antes del comienzo de la entrevista.

Durante la posterior conversación, se contraponen planos del sorprendido rostro de Dacic cuando ella cruza las piernas.

Ivica Toncev, consejero de Dacic para la seguridad nacional, informó de que se ha iniciado un procedimiento para que se castigue a los responsables del programa por abusar de la confianza del primer ministro.

"El caso será investigado", declaró hoy Toncev al diario "Blic" y señaló que el vídeo difundido "se burla de Serbia, y no del primer ministro".

Aseguró que "el Gabinete del primer ministro no permitirá que eso pase sin sancionar" a los que violaron la ley y los códigos periodísticos.

Toncev sostuvo que los responsables del programa abusaron de la confianza y trato amistoso que el primer ministro tiene con los medios de comunicación, y que algo así "no volverá a ocurrir nunca más".

La polémica ha sido ampliamente tratada en la prensa serbia, los sindicatos de la policía pidieron que se depurasen responsabilidades entre los encargados de la seguridad de Dacic y una asociación de periodistas condenó "la provocación grosera e inaceptable" a la que se le expuso.

"Misión imposible" es un programa que incluye bromas con "cámara oculta" que se emite desde hace varios años, y, según coincide la prensa, el primer ministro no sabía de qué tipo de programa se trataba cuando entró en la televisión para la entrevista.

Belgrado (Serbia)