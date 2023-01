Perrito rescató a su amo de morir en un incendio: “Con lamidas me despertó”

Gabriel Gómez está vivo de milagro y gracias a Chiquito, su perrito que lo salvó de morir durante un voraz incendio en su casa, ubicada en Buenos Aires, Argentina. El can, que es considerado todo un héroe, también ayudó a un pequeño gato.

Conforme a su relato, él llegó de trabajar a su casa y se acostó a ver televisión. Minutos después, se quedó dormido, sin pensar que un cortocircuito iba a ocurrir: “En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di importancia”.

La conflagración se presentó el pasado jueves, 5 de enero de 2023, cuando las llamas se esparcieron en toda la vivienda. Gabriel quedó inconsciente producto del humo y monóxido de carbono. Fue en ese momento cuando Chiquito entró en acción para rescatarlo.

“No sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama. Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”, manifestó Gabriel Gómez para el medio local TN.

Ya cuando el hombre pudo recobrar el conocimiento, no fue capaz de abrir la puerta debido a las llamas, por lo que pidió ayuda a sus vecinos, quienes lograron sacarlo por una ventana.

“Ellos salieron corriendo a pedir auxilio, a buscar a mis hermanos que viven a una cuadra. Ahí salieron los vecinos y con una silla rompieron todo el ventanal”, señaló.

Ya con Gabriel a salvo, la heroica labor del perrito no terminó ahí, pues "entró de nuevo y sacó al gato de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá".

Ahora Gabriel necesita ayuda, pues perdió todo por este incendio y hoy duerme dentro del contenedor de un camión frigorífico. Se inició una colecta de donaciones para poder ayudar a estar hombre y sus mascotas.