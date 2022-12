Perro fue abandonado por su dueño por creer que el animal era gay

El animal fue recluido en un albergue a la espera de un nuevo dueño. Al no ser adoptado, el personal del lugar informó que no podían tenerlo más tiempo y que se veía en la obligación de sacrificarlo, por falta de espacio.

La frase "No dejes que este magnífico perro muera", hace parte del mensaje que fue publicado en Facebook , y que causó conmoción e indignación en miles de personas. En poco tiempo, la publicación fue compartida más de cinco mil veces, tuvo más de dos mil comentarios y mil me gusta.

Stephanie Fryns, veterinaria, aceptó llevárselo a su casa y salvarlo de la muerte, según Daily Mail. Agregó que lo llamaría Elton.

Expertos en conducta animal indicaron que lo que hizo el can, por lo que fue rechazado y sacado de su hogar, algunas veces refleja un rol dominante hacia otro de su especie, asegura la publicación, pero no es un acto para escandalizarse.