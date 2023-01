Perro lamió a su amo y le contagió una bacteria mortal

Lo que empezó como un supuesto caso de gripe acabó 16 días después con la vida de un hombre de 63 años. ¿Qué tan frecuentes son estos casos?

El fatal desenlace se registró en Alemania, cuando el paciente contrajo una infección por la saliva de su perro, que lo lamió.

Después de tres días, el hombre tuvo que ser hospitalizado por fiebre y dolores en el cuerpo. Su condición empeoró cuando le empezaron a aparecer ampollas en la cara, hematomas en las piernas y tuvo dificultad para respirar.

Pese al tratamiento no presentaba mejoría y sufrió gangrena, daño cerebral y al final un paro cardiaco.

Según publicó el European Journal of Case Reports in Internal Medicine, la causa de la muerte fue capnocytophaga canimorsus, un tipo de bacteria que está en la saliva animal y se transmite por mordeduras, rasguños o, incluso, lamidas de gatos y perros domésticos.

En este caso, el deceso fue provocado por el can del paciente, señaló el medio especializado, que precisó que la mayoría de las personas que entran en contacto con este microorganismo no se enferma, pero puede ser fatal entre un 28 y 31% en caso de afectar la salud humana.