Perro se reencontró con sus dueños tras estar perdido nueve años

Un emotivo reencuentro se dio entre un perro bóxer llamado Boozer y su familia. Con los sentimientos intactos, pero con la ilusión de la extenuante espera que se prolongó por casi una década, el reencuentro fue emotivo.

Cuando tenía ocho meses de nacido Boozer se extravió de su familia, a pesar de la búsqueda incansable todo terminó con un final feliz. La persona que se había hecho cargo del perro ya no podía mantenerlo a su lado y lo entregó a un albergue.

En el sitio, notaron que la mascota tenía un microchip con la información de su familia. Dieron aviso a los angustiados dueños quienes aceptaron ir a reconocer a al perro, probablemente con el miedo de que su cachorro, convertido en adulto, no los reconociera.

Finalmente el reencuentro fue todo un éxitol. Tanto la familia como el perro no pudieron ocultar su emoción de volverse a ver después de tanto tiempo. Al final se logró este conmovedor video que registra el momento de un abrazo contenido durante 9 años.