“Perro” y “cobarde”, le dijo la canciller venezolana al presidente de Perú

Insultos se desataron luego de que Kuczynski comparara a América Latina con un can y afirmara que el país gobernado por Maduro era un problema.

El mandatario inca, que no se ha mordido la lengua para hablar de la crisis que se vive en Venezuela, hizo comentarios considerados como ofensivos por Delcy Rodríguez.

“(América Latina) es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema (...) pero el caso de Venezuela es un gran problema”, declaró Kuczynski.

“Usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez.

En mi país es de poco hombres hablar de los muertos lo que usted no le dijo en vida no lo diga cuando él no pueda responder, pero aquí está el pueblo de Venezuela para responderle y decirle desde nuestra Patria, señor Kuczynski, usted es un cobarde”, respondió Rodríguez.

“Aquí el único perro simpático que hay es él al igual que otro cachorro que ya pasó a ser otro perro del imperio que está en la OEA que son los únicos que simpáticamente les mueven la cola a sus amos imperiales”, dijo Rodríguez.