Perseverance llegó a Marte: ¿qué pasará ahora con el robot?

Aunque esta vez celebró alejada físicamente del equipo por cuenta de las medidas de prevención contra el COVID-19 , la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo gozó como nunca este nuevo logro.

“Todavía como que no me lo puedo creer, siempre me ha pasado así, me pasó con Curiosity cuando llegamos. Por el COVID-19 no estoy con todo el mundo abrazándonos, pero me siento muy feliz porque así haya sido diferente he recibido muchos mensajes de muchas personas diciéndome que lo han visto por primera vez, que muchas gracias. Y esa era la idea, que todo los saliera muy bien con Perseverance, que llegáramos a Marte y que no solamente nosotros fuéramos los únicos que sabíamos, sino todos alrededor del mundo”, señaló la ingeniera.

Y es que Diana no solo contribuyó en la creación del brazo robótico del Rover Perseverance, sino que también fue la conductora oficial de la NASA para la audiencia hispana.

“El hecho de que tuve la posibilidad de expresárselo al mundo en español, que es lo que yo quería hacer. Siete años tratando de hablar de cómo vamos a hacer esto y después tener la posibilidad de que la NASA dijera que sí y escribirlo y coproducirlo con NASA en español fue una cosa muy chévere”, agregó Trujillo.

Ahora lo que viene para Perseverancia será una serie de chequeos antes de ponerse manos a la obra para explorar Marte.

“Es como que llegaste a la casa, te compraste la casa pero ahora hay que empezar a revisar todo: ¿será que funcionan los ‘switches’? ¿será que todo está bien? Así es que prácticamente nos toca eso, prender todos los switches, hacer todos los chequeos del brazo robótico. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar la cabeza, mirar las cámaras, mover las llantas, mover el brazo, todas esas cosas para demostrar que estamos bien”, indicó la ingeniera.

Para oír los primeros sonidos de Marte habrá que esperar un par de días: “Esa información ya se colectó y como nos fue bien, no va a ser lo primero que vamos a mandar. Lo primero van a ser los chequeos que debemos hacer, pero vamos a empezar a bajar la información y en uno o dos días ya todo estaría abajo para saber cómo nos fue”.

Y para explorar con el helicóptero que lleva el robot, la espera será aún más larga. Más de un mes.

“Sacamos el helicóptero y empezamos a hacer ciencia con todos los instrumentos que están en la cabeza del robot; después de eso empezamos a hacer chequeos adicionales de cómo hacer la ciencia con el brazo robótico porque es bien complicado. Después hacemos chequeos de cómo poder cambiar la broca del taladro que llevamos, que también es bien complicado, y ahí ya decimos, ya está listo, hicimos todos los chequeos necesarios, ahora sí empezamos a ver si recolectamos la primera muestra”.

Lo que sí es seguro es que en Marte la gravedad es menor, por lo que volar será diferente.

“Cuando el helicóptero sale tiene menos gravedad, pero como hay menos atmosfera, tiene menos posibilidad de sostener el helicóptero entonces este tiene que ir mas rápido de lo normal para sostener el vuelo. Vuela verticalmente, sube y baja y manda la información; sube toma fotos, baja y vuelve y manda la información”, indica la experta.

Con la transmisión de hoy, Diana espera haber inspirado a miles para que se aventuren a luchar por sus sueños por grandes que parezcan.

“Espero y aspiro a que en la transmisión de hoy había niños, niñas, primos, abuelos, tíos… todos de nuestra comunidad que se dieron cuenta, que pueden entender lo que estamos haciendo y que tuvieron esa chispa para decir yo quiero hacer eso. Independientemente de dónde son, de qué edad son, de quiénes son. Eso no importa. Sos un cerebro que está caminando y si tienes esa chispa y quieres hacerlo, tú lo puedes hacer y ese era mi orgullo y mi gana de hacerlo en español”, explicó la científica.