Pese a escasez, hospital venezolano rechaza medicinas recolectadas en el mundo

A la fuerza, pacientes, diputados y Lilian Tintori empujaron las 25 cajas con insumos médicos, que fueron recolectados en 11 ciudades del mundo, incluyendo Colombia, como parte del programa Rescate Venezuela. Hasta los niños pedian que dejaran entrar las medicinas.

Según testigos, los vigilantes del lugar, por orden de la dirección del centro hospitalario, impedían el ingreso de las ayudas.

En medio de la tensa situación, esta madre relató lo difícil de conseguir insumos para tratar a su hijo quien es tratado de por cáncer en este hospital.

“Aquí todos los servicios tienen carencias, no hay reactivos en el laboratorio. Y yo le hago un llamado al gobierno para que mande los insumos porque es la salud de nuestros hijos”, dice Johanna Loaiza, madre de niño con cáncer.

Este joven estudiante de medicina, que realiza sus prácticas en el centro pediátrico, mostró su descontento por el bloqueo de la ayuda humanitaria.

“Cosas que son sencillas de solucionar con los adecuados instrumentos y simplemente no se puede porque no hay los insumos. Vengan y traigan los insumos y ni siquiera los pueden dejar pasar, no entiendo no sé cuál es la indolencia que tenga esta gente”, Víctor Tortoriche, estudiante de Medicina.

Minutos antes del incidente, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, realizó un recorrido por el centro público de salud y hablo con pacientes y médicos.

Luego de la presión de los pacientes y de Lilian Tintori, la seguridad del hospital permitió la entrada de las cajas al hospital. Seguidamente llegaron decenas de efectivos policiales y militares, fuertemente armados y desalojaron a la prensa.