Pese a orden de libertad, siguen presos 59 colombianos acusados por Maduro de ser paramilitares

“Esto ha sido una agonía, nos han destrozado nuestros hogares y estamos sufriendo”, declaró la esposa de uno de los detenidos.

Entre lágrimas, los familiares de los reos aseguran que ellos no han cometido delito alguno. Según comentaron, les informaron que sus seres queridos no serán puestos en libertad “por órdenes superiores”:

Publicidad

“Que por favor los liberen a todos, porque los niños están sufriendo y no lo veo justo”, clamó María del Pilar Berrío.

“Deben ser dejados en libertad plena y sin restricciones entonces no entendemos porque no han sido liberados. Lo que pedimos es que esa persona que tiene la mano mentida para que estos hombres no salgan se ponga la mano en el corazón por estos niños”, afirmó Lisbeth Rivera, cuyo compañero también está en cautiverio.

La situación de las mujeres no ha sido fácil durante estos 14 meses. Ellas aseguran que han debido sostener sin ayuda a los hijos y velar por el alimento de sus esposos.

Conozca más de este caso:

Publicidad