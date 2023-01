Pese a petición del gobierno Duque, EE. UU. niega libertad a Andrés Felipe Arias

Una corte del distrito sur de Florida rechazó esta solicitud del abogado del exministro, aunque el embajador Francisco Santos la había respaldado.

Un juez de la florida negó temporalmente la libertad bajo fianza al ex ministro Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

El magistrado no le permitió salir de la cárcel porque aseguró que requiere una nueva audiencia para tomar una decisión.

Para la defensa del exministro, el hecho de que el juez haya reabierto la posibilidad de una nueva audiencia, pese a que no le permitió a Arias salir de la cárcel bajo fianza ayer mismo, se trata de un hecho que los mantiene optimistas.

Arias enfrenta una pena de 17 años por irregularidades en la entrega de subsidios.

En contexto:

Andrés Felipe Arias impugnó su sentencia condenatoria ante Corte Suprema de Justicia de Colombia