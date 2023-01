Pese al anuncio, Venezuela aún no exige el carné fronterizo a colombianos

Este lunes empezaba a regir la medida, pero autoridades no lo implementan todavía. Connacionales que cruzan a ese país mostraron descontento.

Aunque hoy empezaba a regir el carné fronterizo según lo anunciado por el gobierno venezolano, no fue exigido a los colombianos en la zona de frontera.

Sin embargo, en los próximos días deberán hacer el trámite para obtenerlo.

El carné fronterizo se solicita a través del portal web del Saime, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Sin embargo, muchos desconocen el proceso y advierten que es un negocio.

Colombianos que trabajan en ambos lados de la frontera, sostienen que es más engorroso ahora cruzar.

“Si hay que hacerlo pues que más. No entiendo por qué en algunos países ponen tanto filtro para tantas cosas, Yo soy una persona desplazada”, dice Gilberto Ortiz.

El carné fronterizo es una especie de tarjeta de movilidad en el área limítrofe, como lo exige desde hace dos años Colombia. Esta vez es Venezuela que también adoptó la medida.