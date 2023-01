Pete Buttigieg pasa la primera prueba de fuego para ser el rival demócrata de Donald Trump

El joven exalcalde de South Bend, Indiana, dio la sorpresa y triunfó en las asambleas de Iowa, en la carrera por escoger al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos.

Pete Buttigieg tiene 38 años, es veterano de guerra, abiertamente homosexual y hasta el año pasado fue alcalde de South Bend, en el estado de Indiana. Con el 70,8 % de los precintos escrutados, de los 99 condados de Iowa, se perfila como el ganador de las asambleas electorales.

Este estado es por excelencia el lugar donde los demócratas eligen su candidato a la Presidencia de los Estados Unidos. De llegar al poder, Pete Buttigieg se convertiría en el presidente más joven que haya tenido el país.

“Estoy abrumado por las buenas noticias que han llegado... sí, podemos seguir adelante”, dijo el candidato desde New Hampshire, donde celebró esos resultados.

En los resultados parciales, a Pete Buttigieg, que alcanza el 26,8 %, le sigue no muy lejos el senador Bernie Sanders con el 25,2 %.

En la lista, les siguen la senadora Elizabeth Warren (18,4 %) y el dos veces vicepresidente Joe Biden (15,4 %), quien se convirtió en la otra sorpresa de estas primarias al no alcanzar ni el 16 %.

Desde Jimmy Carter en 1976, el ganador en Iowa ha resultado ser el nominado oficial del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, a excepción de Bill Clinton en 1992.

Para no ir más lejos, en el caso de Barack Obama, su triunfo en las primarias de Iowa en 2008, fue el que puso al senador de un solo periodo en camino a la Casa Blanca.