Petra de Sutter, la primera mujer transgénero elegida ministra en Europa

View this post on Instagram

We zijn nu 2 dagen na dit bijzondere moment en wat een 2 dagen waren dat al! 🙏 Ik kreeg al van erg veel mensen geweldige reacties, te veel om allemaal op te antwoorden. Maar het is duidelijk dat onze plannen en onze nieuwe, respectvolle manier van politiek doen bij veel mensen in de smaak vallen 💚 Als Vice-eersteminister en Minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken wil ik de komende jaren de burger en overheid terug dichter bij de overheid brengen en alle Belgen tonen dat de ze er voor hen is. Want als deze crisis ons 1 zaak geleerd heeft, is dat een sterke en bereikbare overheid het verschil kan maken, wanneer veel mensen en bedrijven het moeilijk hebben. 🇧🇪 Da's onze verantwoordelijkheid naar elke Belg! #degoedekantop #vivaldi #doenwatnodigis