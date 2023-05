Petro ante Congreso español: “En mí se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir"

El presidente colombiano Gustavo Petro se refirió ante el Congreso de los Diputados en España sobre el temor que le produce no cumplir su programa de gobierno y defraudar la esperanza de los colombianos que confiaron en él.

“En mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo en las calles las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí no más en Madrid por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país, temores de no poderlo hacer, creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir con lo que la historia demanda de él”, aseguró el presidente durante su discurso.

"En mí se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir", señala el presidente Gustavo Petro en su discurso desde el Congreso de los Diputados, en España.



La presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, ensalzó este miércoles las reformas que está acometiendo el jefe de Estado colombiano y que persiguen los objetivos que "comparte" España para alcanzar un mayor nivel de justicia social".

“Nuestra más fraternal bienvenida y nuestro deseo de que su empeño en alcanzar la paz total sea un logro efectivo en beneficio de todos los colombianos y de todas las colombianas”, dijo la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet.

La presidenta de la cámara de diputados enfatizó en los valores "comunes" que tiene España con Colombia y en la necesidad de fortalecer las alianzas "porque es crucial".

Así mismo, destacó el compromiso de España, "constante e inequívoco", para colaborar con el buen desarrollo de los acuerdos de paz de Colombia de 2016, entre el Gobierno y las FARC.

También recordó Batet que la historia de Colombia "no ha sido fácil", pero la voluntad de los colombianos "se ha mantenido firme y fiel a los valores democráticos".

El presidente Petro fue recibido en el salón de plenos en pie por todos los diputados y senadores con un aplauso, salvo por los parlamentarios del partido Vox (extrema derecha), que permanecieron sentados.

Posteriormente, estos abandonaron el hemiciclo para no escuchar las palabras de Petro al considerarlo un "terrorista". Vox es la tercera fuerza política parlamentaria de España, por detrás del Partido Socialista (en el poder) y el Partido Popular (conservador).

El líder de la formación de ultraderecha española Vox, Santiago Abascal, criticó que se le haya puesto una "alfombra roja" al Gustavo Petro, en su primera visita de Estado a España, porque eso supone "el blanqueamiento" de "un terrorista no arrepentido".

Tras abandonar el salón de plenos junto a sus compañeros, Abascal dijo a los periodistas que "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", en referencia a Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación independentista vasca EH Bildu, que cuenta con cinco diputados en el Congreso español.