Petro pidió a Joe Biden tomar acciones para frenar asesinato de civiles en Franja de Gaza

Durante su visita a Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tomar acciones para que se detenga la muerte de civiles en la Franja de Gaza, en medio de la guerra entre Israel y el grupo Hamás .



El mensaje del presidente Gustavo Petro va en línea con lo que ya ha venido expresando a través de sus redes sociales, que Israel está violando el derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza. En concreto, aseguró que no se debe permitir que continúe la masacre.

“Yo mismo le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre. La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática. No hubo respuesta porque ese no era el tema de la reunión, pero dejamos constancia frente a él de nuestra posición”, manifestó el jefe de Estado colombiano.

Estas declaraciones del presidente Gustavo Petro se produjeron en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, cumbre a la que fue invitado el mandatario colombiano.

El propio Gustavo Petro reconoció que él mismo introdujo el tema de la Franja de Gaza en medio de la cumbre, que fue convocada para hacer una serie de anuncios por parte del presidente de los Estados Unidos para fortalecer la integración económica en el hemisferio occidental.

Publicidad

Situación en la Franja de Gaza

La Franja de Gaza es bombardeada sin tregua por el Ejército israelí desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Más de 600.000 habitantes del enclave asediado se han resguardado en las instalaciones de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), principalmente escuelas.

"Son personas que buscan protección bajo la bandera de la ONU, bajo el derecho internacional humanitario", comentó Thomas White, responsable de UNRWA para Gaza por videoconferencia.

"La realidad es que ni siquiera podemos proporcionarles seguridad bajo la bandera de la ONU", lamentó ante los estados miembros reunidos para escuchar un informe sobre la situación humanitaria.

Publicidad

"Más de 50 de nuestras instalaciones se han visto afectadas por el conflicto, entre ellas, 5 directamente. Creo que, en el último recuento, 38 personas murieron en nuestros refugios", subrayó, temiendo que esta cifra "aumente significativamente", sobre todo en el norte, donde la UNRWA ya no tiene contacto con muchas de estas instalaciones.

A pesar de todo, Naciones Unidas "es hoy la única esperanza para la población de Gaza", y "no quiero que llegue el día en que la bandera de la ONU deje de ondear" en este territorio.

Gaza es "un paisaje de muerte y destrucción", dijo tras visitar el territorio en las últimas semanas. Al menos 72 miembros del personal de la UNRWA han muerto desde el 7 de octubre.

Según un nuevo informe publicado este viernes por Hamás, 9.227 personas, incluidos 3.826 niños, han muerto en ataques israelíes contra la Franja de Gaza en las últimas semanas.