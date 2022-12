Piden a alumnos en Francia ir a clase con falda para protestar contra sexismo

Diversas asociaciones y partidos políticos han mostrado su rechazo a esta iniciativa, bautizada por sus impulsores como "Ce que soulève la jupe" (Lo que esconde la falda), que según ellos es ideológica y niega la diversidad de ideas en el plano sexual.

"¿Cuándo vamos a explicar a nuestros jóvenes que la tolerancia no es ser todos iguales sino ser diferentes y respetarse como tales?" preguntó la líder de la oposición conservadora en el Ayuntamiento de Nantes, Laurence Garnier.

El colectivo "Manif pour tous", conocido por su fuerte oposición al matrimonio homosexual, se mostró en desacuerdo con la iniciativa y convocó una manifestación a la que acudieron alrededor de 200 personas ante el instituto Clemenceau de Nantes.

"Todas las discriminaciones deben ser combatidas, pero no podemos aceptar cualquier cosa", afirmó la presidenta del colectivo, Ludovine de la Rochere, quien pidió al ministro de Educación, Benoît Hamon, que anulara la iniciativa.

Hamon restó importancia al asunto y recordó que ningún alumno está obligado a participar en lo que calificó como un acto "colegial" y afirmó que éste "utiliza el humor para luchar contra los prejuicios sexistas".

Para la presidenta de la Federación de Padres de Alumnos de Nantes, Élisabeth Costagliola, la propuesta no tiene "ningún efecto negativo" y puede aportar ideas positivas, según declaró a "Le Figaro".

Esta campaña ya se celebró el año pasado en 20 institutos de la región de Nantes y obtuvo la participación de un 40 % de los estudiantes, según los datos oficiales.

”Ce que soulève la jupe" debe su nombre al libro publicado en 2010 por la historiadora francesa Christine Bard, en el que se hace un recorrido histórico sobre el mundo femenino y se cuestionan los valores asociados a la feminidad.

La iniciativa, cuyo lema es "Mujeres, hombres, vistamos la igualdad", ha sido premiada en el concurso nacional "Experithèque" por "favorecer las innovaciones y experimentaciones pedagógicas".