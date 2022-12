Pido a Dios que lo conversado se haga realidad: Maduro sobre reunión con Kerry

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que aspira a que la reunión que tuvo el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, abra una nueva era en las tensas relaciones entre ambos países.

Maduro aseguró que el encuentro, realizado en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se desarrolló "con un clima de respeto" y que espera que sirva para que "Venezuela abra una era de buenas relaciones con Estados Unidos".

"¿Que tenemos problemas, conflictos, diferencias? Claro que sí. ¿Que las vamos a seguir teniendo? Claro que sí. Pero usted no se mete aquí y yo no me meto allá", agregó el presidente socialista en su programa semanal en la televisora gubernamental.

Maduro dijo desear tener las "mejores relaciones" con el actual presidente estadounidense, Barack Obama, y con el ganador de las elecciones de noviembre próximo, sea la candidata demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump.

"Yo quiero las mejores relaciones de respeto con Barack Obama (...) y con el presidente o la presidenta que venga", aseveró el gobernante.

Maduro dijo que invitó a Kerry a visitar "pronto" Venezuela, así como al subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien ya ha estado en otras ocasiones en Caracas.

Esta no ha sido la primera reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, que no tienen embajadores desde 2010. En abril de 2015, Maduro y el presidente Barack Obama se reunieron brevemente durante la Cumbre de las Américas en Panamá.

A principios de mes, la larga lista de incidentes diplomáticos entre Caracas y Washington creció cuando el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, hizo un llamado a Venezuela a aceptar el referendo revocatorio que la oposición impulsa contra Maduro.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó como "una insolencia" ese pronunciamiento.

Maduro expresó que se comprometió con Kerry a "construir una agenda positiva" en el futuro, aunque reiteró su postura contra la celebración del revocatorio este año, como exigen sus adversarios, lo que fue descartado hace una semana por el poder electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la semana pasada que la consulta se realizaría entre febrero y marzo de 2017 si la oposición logra recaudar el 26, 27 y 28 de octubre las cuatro millones de firmas (20% del padrón) que necesita para la convocatoria a las urnas.