“Pido permiso para no reírme”: Maduro ironiza sobre pedido de extradición de Aída Merlano

El presidente venezolano aseguró que es una “ridiculez” que Colombia haga la solicitud ante Juan Guaidó. “Manda tu carta”, le dijo a Duque.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes que es "una ridiculez" que su par colombiano, Iván Duque, pida al líder opositor Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, la extradición de la excongresista Aída Merlano.

"Pido permiso para no reírme, es una verdadera ridiculez", dijo Maduro en una reunión de su partido transmitida por la televisión estatal VTV.

"Aquí hay autoridades legítimas", añadió en alusión a las jefes de los órganos de Justicia de su Gobierno. "Funcionan, Venezuela funciona mucho mejor que Colombia", prosiguió.

Esta misma jornada, el Gobierno de Iván Duque anunció que solicitará a Guaidó -al que considera el presidente "legítimo" de Venezuela- , y no a Maduro, la extradición de Merlano, capturada en la ciudad venezolana de Maracaibo (oeste) y quien se encontraba prófuga desde octubre pasado.

"Como es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y, por ende, no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro", informó en un comunicado el Ministerio de Justicia de Colombia.



"Imbecilidad"



Pero Maduro descartó que Guaidó, que hace poco más de un año proclamó un Gobierno interino que reconocen más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza, tenga el poder para extraditar a Merlano.

"Manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra imbecilidad, a ver a quién te manda Guaidó", dijo.

En ese sentido, señaló que las fuerzas policiales venezolanas han detenido a "más de 30" personas solicitadas por la justicia colombiana, y que no han sido extraditadas porque no hay "a quien entregárselos en Colombia" en vista de la "tozudez" con que actúa Duque.

"Lo que ha traído es atraso", dijo Maduro sobre la relación entre los dos países en vista de la política de Duque con el Gobierno venezolano. "Porky es un obtuso, Porky es un obtuso bruto como él solo", insistió.



Corrupción electoral