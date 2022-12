¡Pilas! Un video de solo cinco segundos está bloqueando cualquier iPhone

El video, descubierto por la cuenta de YouTube ‘EverythingApplePro’, llega desde una dirección vk.com y llega a los usuarios a través de un enlace en un mensaje mandado por un contacto.

En él aparece una persona junto a una cama con la palabra ‘Honey’ escrita sobre la pantalla. Se reproduce sin problemas en el teléfono, sin embargo, cuando finaliza, el teléfono comienza a funcionar lentamente hasta terminar quedando completamente inutilizable.

Aunque no está claro su origen, sí está confirmado, según el diario The Telegraph, que el smarthphone se bloquea igualmente así solo se reproduzca un parte del video.

El error afecta a las versiones del sistema operativo desde iOS 5 y dispositivos desde el iPhone 4 al iPhone 7. Cuanto más antiguo es el smartphone, más rápido es el bloqueo.

Vea la explicación (tranquilo, no es el video dañino)