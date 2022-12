Piloto se estrelló tras participar en desfile militar por Día de la Hispanidad en España

Felipe VI, acompañado por su familia y Mariano Rajoy, presidió el evento y promovió la unidad del país, ante la crisis con Cataluña.

El siniestro se dio durante la maniobra de aproximación para el aterrizaje, informó el Ministerio de Defensa.

Se trata del tercer accidente en España de este tipo de avión de combate (Eurofighter) desarrollado por el Reino Unido, Alemania, Italia y España. Los dos anteriores sucedieron en 2010 y 2014 y también causaron la muerte de sus tripulantes.

"Descansa en paz compañero, gracias por ayudarnos a celebrar este día en el que has entregado tu vida. ¡No te olvidaremos!", tuiteó tras el accidente el Estado Mayor de la Defensa.

El Día de la Hispanidad conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Las Fuerzas Armadas desfilaron por el céntrico paseo de la Castellana, en Madrid, acompañadas por primera vez en 30 años por la Policía Nacional, justo dos semanas después de su dura intervención para impedir el referéndum de autodeterminación prohibido en Cataluña.

En Barcelona también había previstas dos manifestaciones por la unidad de España, apenas cuatro días después de una enorme marcha de cientos de miles de personas para rechazar el proyecto independentista.

Ultimátum a Puigdemont

Las relaciones entre esa región del noreste de España y el poder central pasan por su peor momento desde la vuelta de la democracia al país, que favoreció la recuperación del autogobierno en Cataluña suspendido durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Esta autonomía, motivo de orgullo para gran parte de los catalanes, puede tener los días contados ante el ultimátum lanzado por Rajoy al presidente catalán, Carles Puigdemont, para "clarificar" si declaró o no la independencia.

Dispone hasta el lunes de margen. Si no contesta o responde afirmativamente, tendrá una prórroga hasta el jueves 19 de octubre para rectificar antes de que Madrid tome el control de la región a través del artículo 155 de la Constitución española.

El martes, en una confusa jornada en el parlamento catalán, Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia a la que se había comprometido tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, en el que ganó el sí con un 90% de votos y una participación del 43% según su gobierno.

El presidente regional dijo asumir "el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República" pero pidió suspender "los efectos de la declaración de independencia" para intentar un diálogo con Madrid.

Puigdemont declaró independencia de Cataluña, pero suspendió sus... Sin embargo, justo después, firmó una declaración de independencia junto al resto de diputados separatistas que, según el portavoz de su ejecutivo, tuvo solamente carácter "simbólico".

Puigdemont insiste en resolver a través de una mediación internacional este conflicto, iniciado en 2012 ante el rechazo de Madrid a un referéndum de autodeterminación ampliamente reclamado en Cataluña, dividida casi a partes iguales sobre la independencia.

"No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia", aseveró Rajoy.

Puigdemont, presionado por su propio campo para seguir adelante con la secesión, respondió por Twitter: "Pides diálogo y te responden poniendo el artículo 155 encima de la mesa. Entendido".

Rajoy le exige claridad a Puigdemont sobre si declaró o no la... Presión internacional y económica

La Unión Europea, ya sacudida por el Brexit, sigue la crisis con inquietud. La Comisión Europea pidió "pleno respeto del orden constitucional español" y París, Berlín y Roma denunciaron el carácter "ilegal" e "inaceptable" de una declaración de independencia.

También Estados Unidos mostró su apoyo a "una España fuerte e unida" en un mensaje del secretario de Estado, Rex Tillerson, para felicitar la fiesta nacional.

Dentro del país, Rajoy recibió el apoyo del principal partido de la oposición, los socialistas, que también arrancaron del mandatario un compromiso para iniciar una reforma de la Constitución en aras de solucionar esta crisis que afecta de pleno la economía.

Decenas de empresas de Cataluña, con un 19% del PIB español, cambiaron su sede a otras regiones del país y el fundamental sector turístico registra un descenso en las reservas.

Madrid dispone de otras medidas para frenar el independentismo: desde decretar un estado de emergencia hasta la detención de Carles Puigdemont y sus aliados.

Pero cualquier medida drástica puede generar serios problemas en Cataluña dada la fuerte movilización de los independentistas y el rechazo generalizado a las acciones de los conservadores españoles, casi residuales en esta región.

Suspender la autonomía "provocaría una reacción mayoritaria de la población catalana" y "un reforzamiento del independentismo", advierte Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Según Frederico Santi, analista de Eurasia Group, "la crisis política e institucional se agravará, salvo un improbable cambio de gobierno en Madrid o Barcelona".