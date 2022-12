Piropo de Obama a fiscal fue tachado de sexista

Obama habló con Harris el jueves por la noche, después de regresar de su viaje a California, "para disculparse por la distracción creada por sus comentarios", explicó hoy en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

El presidente y Harris "son buenos y viejos amigos", y con su comentario Obama "no quiso de ninguna manera reducir sus logros profesionales", aclaró el portavoz.

Según Carney, "Obama reconoce plenamente que las mujeres siguen enfrentando desafíos en sus lugares de trabajo y no deberían ser juzgadas según su apariencia".

La prensa estadounidense amaneció hoy cargada de reacciones al comentario del presidente, realizado el jueves en un acto del Partido Demócrata en Silicon Valley (California), y fueron muchos quienes se preguntaron si, aunque quiso hacer un cumplido a la fiscal, no metió en realidad la pata el presidente al destacar su físico.

Harris, nacida en Oakland (California), tiene 48 años, el pelo oscuro, los ojos marrones y la tez bastante clara, pese a ser hija de un matrimonio interracial formado por una india y un jamaicano, y presenta una buena apariencia vistiendo habitualmente de forma tan elegante como discreta.

"Obama llama atractiva a Kamala Harris. ¿Preciso pero sexista?", tituló su artículo la periodista de Los Angeles Times Robin Abcarian, para preguntarse luego si "decir lo obvio hace del presidente un sexista" y pedir que "no se pretenda" dar a entender que la belleza física "no es un plus en política".

Por su parte, la bloguera de The Washington Post Alexandra Petri publicó una entrada en la que dejó en el aire la pregunta "después de que Obama haya llamado a Harris la fiscal general más atractiva, ¿cuándo se puede halagar el físico de una mujer?", y recordó distintos episodios de la vida pública estadounidense derivados de cumplidos a figuras femeninas.

Por su parte, la popular presentadora del canal NBC Mika Brzezinski, habitual defensora del presidente, lamentó el "error" cometido por Obama.

Aunque Brzezinski está convencida de que "quiso dedicarle un cumplido", a su juicio hay que destacar la "cualidad en el trabajo" de las mujeres en lugar de su apariencia, más aun "cuando se está hablando de una fiscal general".

En la red social Twitter los comentarios han sido de lo más diversos, muchos críticos con el presidente, pero también defensores de su comentario, como el redactor del diario Politico Dylan Byers, quien se preguntó: "¿Qué ha ocurrido para que sea tan difícil señalar el atractivo de una mujer en público?".

No es la primera vez que Obama se enfrenta a polémicas de este tipo y ya en 2008, antes de acceder a la presidencia, levantó la ira de las feministas al llamar "dulzura" a una periodista.

"Espera un segundo, dulzura", espetó el entonces candidato a una reportera que le había hecho una pregunta.