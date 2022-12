Pistorius, al parecer ebrio, protagonizó pelea en discoteca de Johannesburgo

No obstante, el hombre dijo que el Pistorius le tocó el pecho con el dedo e insultó a sus amigos y a la familia del presidente sudafricano Jacob Zuma, de acuerdo con información publicada por el periódico Star de Johannesburgo.

Sin importar quién inició la discusión, el episodio volvió a atraer la atención sobre el polémico carácter de Pistorius, un atleta globalmente reconocido quien está bajo juicio por homicidio luego de que matara de a su novia Reeva Steenkamp al dispararle a través de la puerta cerrada del baño de su casa el 14 de febrero de 2013.

Sus defensores describen a Pistorius como una persona vulnerable, con una discapacidad que desencadenó el trágico caso de una confusión, pero los fiscales lo han mostrado como un impulsivo y obsesionado por las armas quien le disparó a Steenkamp luego de una pelea entre la pareja.

El juicio por homicidio está en un receso antes de que se presenten los argumentos finales el 7 y 8 de agosto, lo que evita a Pistorius hacer un viaje diario al tribunal de Pretoria, donde en ocasiones ha llorado y gemido, aparentemente afligido, durante las audiencias.

La discusión en el club volvió a ponerlo en las primeras planas de los periódicos de Sudáfrica, que también han destacado varias frases acerca del sufrimiento y la fe religiosa que aparecieron en su cuenta de Twitter en las horas que siguieron al incidente.

El altercado en el club no será un factor en el juicio de Pistorius, señaló un analista legal que ha seguido el juicio con detenimiento.

"No sería apropiado mencionarlo en la presentación final de argumentos ya que parecería un chisme, dado que ningún testigo ha presentado pruebas de eso en el registro del juicio", señaló Kelly Phelps, conferencista principal en el departamento de leyes de la Universidad de Ciudad del Cabo en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

A Pistorius se le había prohibido consumir alcohol mientras está libre bajo fianza, pero la restricción se eliminó luego de que la defensa apeló.

El atleta estaba sentado en una zona tranquila en la sección VIP del club nocturno antes de que el hombre se aproximara a él, dijo Anneliese Burgess, vocera de la familia Pistorius.

"De acuerdo con mi cliente, el individuo comenzó a interrogarlo agresivamente sobre asuntos relacionados con el juicio. Se inició una discusión en la que mi cliente pidió que lo dejaran en paz", dijo en un comunicado. "Poco después Oscar salió del club junto con su primo. Mi cliente lamenta la decisión de acudir a un sitio público y llamar la atención de una persona que no era bienvenida".

El hombre con quien Pistorius discutió es Jared Mortimer, quien de acuerdo con el periódico Star y el sitio de noticias de celebridades The Juice, dijo que el atleta paralímpico inició la confrontación.

De acuerdo con las afirmaciones de Mortimer, Pistorius dijo que los amigos de aquel lo habían traicionado durante su juicio, aparentemente en referencia a pruebas presentadas en el juicio. El atleta también dijo que tenía información que podía causar problemas a esos amigos pero que no haría eso, indicó Mortimer.

"Estaba ebrio pero no demasiado. Bebíamos tequila y recuerdo que bajé mi vaso y pensé que no podía beber mientras se hablaba de esa forma de mis amigos", dijo Mortimer de acuerdo con el diario.

Pistorius también habría insultado a la familia del presidente sudafricano Jacob Zuma, lo que molestó a Mortimer, quien es amigo de la familia de Zuma, según el periódico.