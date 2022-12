Pitonisa que hizo exhumar a Salvador Dalí no es en realidad hija del artista

Las pruebas de ADN efectuadas a los restos del español confirmaron que Pilar Abel, que asegura ser vidente, no tiene ningún parentesco con él.

Las pruebas genéticas tomadas del cuerpo embalsamado fueron analizadas en laboratorios independientes de Madrid y Barcelona. En ambos lugares se llegó a la misma conclusión.

"Tras analizar las muestras biológicas de Pilar Abel Martínez y las obtenidas en la exhumación de los restos mortales de Salvador Dalí, los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de María Pilar Abel Martínez", informó la fundación Gala-Salvador Dalí, entidad encargada de administrar el legado del artista.

Durante a exhumación se reveló que el cadáver del artista se encontraba muy bien conservado, especialmente el famoso bigote que se convirtió en todo un ícono.

Salvador Dalí reapareció con su bigote intacto https://t.co/qnMCGwnrcO pic.twitter.com/Qqq2au2HIq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 22, 2017

Pilar Abel Martínez presentó una acción en el juzgado de Primera Instancia de Madrid en el año 2015 reclamando la paternidad de Salvador Dalí. Según la mujer, autoproclamada pitonisa, no tenía ninguna prueba de la paternidad del artista, excepto la confesión de su madre antes de morir.

Abel Martínez dijo frente al resultado “yo ni mi abogado tenemos los resultados. Hasta que no tenga un comunicado oficial ya pueden decir misa. Yo no me escondo, sea el resultado que sea: positivo, negativo o nulo, daré una rueda de prensa con todos para explicarlo…Si sale negativo seguiré siendo la Pilar”.

