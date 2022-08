Plácido Domingo, mencionado en investigación sobre secta sexual: ¿qué responde el cantante?

El tenor español Plácido Domingo aparece en una de las escuchas telefónicas que forman parte de la investigación que recientemente permitió desarticular en Argentina una organización criminal con ramificaciones en Estados Unidos, que operaba como una secta y está acusada, entre otros delitos, de trata de personas, según confirmaron a Efe fuentes de la investigación.

Las fuentes consultadas subrayaron que el tenor no está acusado en la causa por ningún delito, pero aclararon que para los investigadores "es importante comprobar que la organización se relacionaba con personas reconocidas".

La voz del artista español aparece en una conversación telefónica con una de las líderes de la organización, Susana Mendelievich, apodada ‘Mendy’, en la que supuestamente acuerdan un encuentro en un hotel, según las fuentes.

Las fuentes precisaron que la conversación fue registrada en abril pasado, cuando Plácido Domingo, de 81 años, viajó a Argentina para actuar en el Teatro Colón, de Buenos Aires.

El nombre del tenor también es mencionado en otras dos escuchas telefónicas de conversaciones entre ‘Mendy’ y Juan Percowickz, apodado ‘el Maestro’ y líder máximo de la organización.

En esas conversaciones, ‘Mendy’ reporta a Percowickz sobre lo que ella ha acordado por teléfono con Plácido Domingo para encontrarse.

Secta sociedad anónima

Los audios revelados ahora en Argentina forman parte de una investigación de poco más de un año y que permitió concretar el pasado 13 de agosto la denominada operación 'Secta sociedad anónima', en la que agentes federales del Departamento de Trata de Personas de la Policía de Argentina detuvieron a 19 personas -entre ellas Percowickz y Mendelievich-, sospechadas de cometer varios delitos.

La organización se llama BA Group, y operaba bajo la Escuela de Yoga de Buenos Aires.

Pero según informaron fuentes policiales, bajo el discurso de una filosofía que pregonaba "buscar el desarrollo de la felicidad", el grupo captaba personas para incorporarlas a la organización, reducirlas a la servidumbre y, en algunos casos, ofrecerles supuestos tratamientos médicos con el objetivo de obtener dinero, influencia y protección para sus líderes.

Los investigadores pudieron determinar que la organización utilizaba a sus adeptas para el ofrecimiento de relaciones sexuales a personas "de poder".

También ofrecía "curas de sueño" a personas captadas en el extranjero en una clínica denominada CMI Abasto.

Según las fuentes policiales, también se estableció que varios de los integrantes de la organización viajaban constantemente hacia Uruguay y Estados Unidos.

Los detenidos, que se negaron a declarar, están acusados de los delitos de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por coerción, hurto agravado, lavado de activos, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio irregular de medicamentos y tráfico de influencias.

Antiguo vínculo

Pablo Salum, quien desde hace años denuncia haber sido víctima de la secta, a la que varios de sus familiares continúan perteneciendo, aseguró hace algunos años en sus redes sociales que Plácido Domingo tenía vínculos con personas de este grupo desde 1996, cuando el tenor dio un concierto en el Campo de Polo, de Buenos Aires.

Fuentes de la investigación consultadas por Efe dijeron desconocer si el vínculo se remonta a esa época.

La Agencia Efe ha intentado contactar con el tenor a través de sus representantes sin obtener respuesta por ahora.

Hace apenas tres años Plácido Domingo afrontó denuncias de varias mujeres por acoso sexual a lo largo de varias décadas. Tras esas denuncias, una investigación llevada a cabo en 2020 por el sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos concluyó que "el señor Domingo tuvo, de hecho, actividad inapropiada que va desde coqueteos hasta insinuaciones sexuales dentro y fuera del lugar de trabajo".

El tenor español respondió entonces con un comunicado en el que aceptaba "toda la responsabilidad" de sus acciones" y pedía perdón por "el dolor causado".

Respuesta de Plácido Domingo

En declaraciones al programa mexicano Ventaneando, el artista se refirió a este nuevo escándalo que lo involucra: “Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo (consideraba) de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que no tengo nada que ver en eso”.

El cantante dijo sentirse decepcionado por esta situación que involucra personas que solían ser sus amigos por al menos dos décadas.

“Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así”, manifestó.