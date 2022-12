Plan Colombia “está fracasando”, afirma senadora de EE. UU. e insta a recortar ayuda en 2018

Dianne Feinstein se niega a aprobar recursos si no frenan exportación de cocaína. Recomendó extraditar a líderes de FARC pues, dice, ese grupo no cambiará.

La legisladora hizo estas aseveraciones ante el aumento en las cifras de cultivos de hoja de coca y de producción de narcóticos, datos que se suman al informe de la DEA que indica que el 92% de la coca en Estados Unidos proviene de Colombia.

“No voy a votar en favor de recursos que no van a frenar la exportación de cocaína de Colombia a Estados Unidos”, recalcó la senadora demócrata, quien propuso recortar los 391 millones de dólares de Paz Colombia para el 2018.

“El objetivo del Plan Colombia está fracasando. Cualquier continuidad de ayuda debe estar basada en esfuerzos de erradicación, no de desarrollo alternativo”, sugirió.

Feinstein hace parte del comité de apropiaciones, encargado de distribuir el dinero del Gobierno de EE. UU.

El 92% de la cocaína incautada en Estados Unidos procede de Colombia:... Asimismo, la demócrata relacionó a las FARC con el narcotráfico.

“No creo que las FARC cambien, pienso que las FARC son un negocio y es el del tráfico de cocaína, y creo que deben parar y EE. UU. debe considerar la extradición de algunos de los líderes de los carteles de las FARC”, enfatizó.

El senado de EE. UU. también ha planteado la posibilidad de regresar a las fumigaciones con glifosato.

