Platanito, payaso que hizo pésimo chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar y tuvo que disculparse

Platanito es un payaso en México que se hizo viral por un mal chiste que hizo sobre la muerte de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue hallada sin vida en una cisterna de un hotel en Monterrey en abril de 2022 y que al parecer fue asesinada.

Hay temas de los cuales ,considero yo , que no hay forma de hacer ni un sólo chiste 😒🫠🤐🙊🧐 #DebanhiEscobar #Platanito #Monterrey pic.twitter.com/BBojBYDa0O — JUANGABRIELA🎄JACKSON💋 (@YoZhoy) November 13, 2022

Los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, reaccionaron a sus palabras y dijeron estar “molestos con él”.

“Vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder”, sostuvo el padre de Debanhi, mientras que su mamá criticó al payaso por lucrarse “con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación y creo que no es correcto, señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros, si estuviera en nuestro lugar yo creo que le molestaría igual”.

“Debe tener respeto, tener otro contexto para hacer su show y no irrespetar a las personas que ya no tienen vida (…) Espero y no le pase nada, si tiene hijos o hijas”, agregó.

Tras la polémica, Platanito se disculpó por sus palabras.

Soy un payaso irreverente, un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás, y siento que lo hice en el momento equivocado

El comediante dijo que a lo largo de su carrera “decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas, o a herir. No es mi intención, se los juro, mi intención es sacarles risas y hacerles olvidar lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país”.

Platanito añadió que es “padre de familia, soy un hombre casado, tengo esposa, tengo a mi madre, tengo a mis hermanas, tengo primas y muchas mujeres que convivo con ellas todos los días, y estoy preocupado, al igual que todos ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país”.

“Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen sin saber si van a regresar con bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible al igual que ustedes, soy un hombre que está mortificado y hasta la madre de lo que está sucedieron en nuestro país”, sostuvo.

En un video posterior, Platanito apareció sin maquillaje, mostrándose como Sergio Verduzco, en el que les ofreció disculpas directas a los papás de Debanhi Escobar “por el mal chiste que hice acerca de su hija”.

“Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos; sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco mis sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón”, finalizó.