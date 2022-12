PlayStation 4 no necesitará internet y permitirá intercambio de juegos

En su conferencia previa a la apertura de la feria E3 de Los Ángeles, el evento de videojuegos más importante del mundo, la tecnológica japonesa ha revelado parte del catálogo de títulos que acompañarán a PlayStation 4 y ha realizado toda una declaración de intenciones frente a la competencia.

En primer lugar, la consola no obligará al usuario a conectarse a internet -como Xbox One-, si este no lo desea, ni tampoco a autentificar los juegos.

Publicidad

El presidente de Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, ha indicado que PlayStation 4 ofrecerá absoluta libertad con los juegos usados, es decir, el comprador de un videojuego podrá prestarlo o revenderlo.

La compañía japonesa ha mostrado hoy por primera vez la PlayStation 4 -pese a que el anuncio se hizo en Nueva York el pasado febrero-, que es negra y rectangular y puede colocarse tanto en posición horizontal como vertical.

En su primer año de vida, su catálogo ascenderá a un centenar de títulos, una veintena de ellos procedentes de los estudios de desarrollo de Sony.

Como hicieran hoy con Microsoft, las grandes compañías desarrolladoras han arropado también a Sony mostrando imágenes inéditas de sus franquicias más aplaudidas.

Publicidad

Ha habido demostraciones en tiempo real de "Assassin's Creed IV Black Flag", ambientado esta vez en el siglo XVIII en una isla del Caribe; de "Watch Dogs", un videojuego sobre un mundo hiperconectado en el que un teléfono móvil sirve de arma; y de "Destiny", el esperado título de ciencia ficción futurista de Bungie.

"Final Fantasy Versus XIII", "Final Fantasy XV", "Kingdom Herats III", "NBA 2k14", "The Elder Scrolls Online" y "Mad Max", algunas de las creaciones para la nueva generación de consolas, también han hecho acto de presencia.

Publicidad

Los estudios de Sony trabajan en 12 juegos completamente nuevos, entre ellos "The Order 1886", un título de acción ambientado en el Londres de la época victoriana.

El videojuego de disparos "Killzone Shadow Fall", el de carreras de autos multijugador en línea "Drive Club" y "Knack" se lanzarán a la vez que la consola, mientras que la acción de "Infamous Second Son" llegará en el primer trimestre de 2014.

El responsable de los estudios de desarrollo de Sony, Shu Yoshida, ha afirmado que la potencia de la nueva consola permitirá una "más amplia y profunda diversidad de emociones y gestos", lo que le ayudará a acercarse a nuevos públicos.

Sony ha dedicado un espacio importante de la presentación a los desarrollos independientes, mostrando una decena de títulos cuyos conceptos se alejan de los ofrecidos por las grandes producciones.

Publicidad

Si Tretton reconocía al comenzar la conferencia que la audiencia de videojuegos ha crecido hasta los mil millones de jugadores en todo el mundo -debido al auge de dispositivos móviles-, Yoshida ha afirmado que los títulos alternativos contribuyen a incluir una "perspectiva más fresca" en PlayStation.

"Don't Starve", "Ray's the Dead", "Outlast" o "Mercenary Kings" son algunos de los juegos "indies" que llegarán a PlayStation 4.

Publicidad

Al margen de los juegos, Sony ha revelado que estrenará en 2014 un servicio de juego en la nube con la tecnología de Gaikai, que ofrecerá una experiencia en "streaming" a los usuarios tanto de PlayStation 3 como de PlayStation 4.

La nueva consola de Sony llegará a Estados Unidos y Europa las próximas Navidades, mientras que Microsoft anunció esta mañana que Xbox One saldrá a la venta en noviembre a un precio de 499 dólares.

Los Ángeles (EE.UU.)