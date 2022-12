Poco antes de ser abatidos, terroristas en Francia hablaron de Al Qaeda y EI

La organización islamista Al Qaeda en la península Arábiga dirigió el ataque contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo en París "como venganza por el honor" del profeta Mahoma fundador del islam, dijo un integrante del grupo a The Associated Press el viernes.



Al menos uno de los dos hermanos involucrados en el ataque viajó a Yemen en 2011 y recibió entrenamiento o combatió al lado de la organización, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y yemeníes. Una evaluación de la inteligencia estadounidense descrita a AP indica que Said Kouachi recibió entrenamiento para regresar a Francia y perpetrar el ataque.



De confirmarse, el atentado sería la primera vez que la facción de Al Qaeda en Yemen lleva a cabo con éxito una operación en Occidente luego de al menos dos intentos previos.



"La cúpula de AQAP dirigió las operaciones y ellos han elegido su blanco cuidadosamente como venganza por el honor del profeta", dijo el miembro de Al Qaeda en un comunicado en inglés. Añadió que Francia fue elegido como objetivo "debido a su obvio papel en la guerra contra el islam y países oprimidos".



Advirtió que "meterse con la santidad de los musulmanes y proteger a quienes blasfeman tiene un precio muy alto y el castigo será severo" y que "los crímenes de los países de Occidente, sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, les serán contraproducentes en sus propios territorios".