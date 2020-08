¿Podría ir Shakira a la cárcel? Detalles de la investigación contra la artista en España por evasión

No tenía nada fácil la investigadora conocida como Susana C. demostrar que Shakira residía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista Gerard Piqué. Según la cantante, cuando no estaba de viaje con sus compromisos laborales realmente vivía en las Bahamas, donde de hecho mantuvo su residencia fiscal hasta 2015 como indicaría un certificado.

Sin embargo, algo no le cuadraba a la inspectora que se convirtió en la sombra de la cantante y así se enteró de que en ese periodo un estilista atendía a la colombiana en su residencia en Barcelona dos veces por semana. Además, identificó los días que asistió al estudio de grabación, cuando llevó a sus hijos al colegio y tantas otras pruebas de que la artista pasó 184 días en España, el mínimo para ser considerado residente fiscal y tener que declarar ante la Hacienda de ese país. De hecho en ese tiempo no hay registro alguno de que haya estado en su casa de Bahamas.

Los detalles fueron revelados en un informe por el diario El País de España. Según este, la colombiana habría defraudado al fisco por 14.5 millones de euros lo que equivale a cerca de 65 mil millones de pesos.

El medio español aseguró: “La inspectora reconstruyó el imperio mundial de Shakira: una estructura de hasta 14 empresas sin medios naturales ni humanos, algunas en paraísos fiscales, que solo serían para ocultar a la verdadera titular de las ganancias millonarias: Shakira”.

Según la Hacienda, la cantante movió capitales entre empresas domiciliadas, en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Luxemburgo, en entramados societarios que terminaban por opacar sus finanzas y defraudar el impuesto sobre la renta y al patrimonio que debía pagar en España.

Así las cosas, la cantante hoy enfrenta seis delitos fiscales presuntamente cometidos en los años 2012, 2013 y 2014, pues por 2011, que fue en el año en que más ingresos obtuvo, ya prescribió.

La artista tuvo que pagar 24 millones de euros para regularizarse y poder reclamar ante la agencia tributaria.

¿Podría Shakira ir a la cárcel?

No es la primera vez que la Hacienda española sigue el rastro de las finanzas de famosos y deportistas, muchos de los cuales con millonarias multas salen del escollo.