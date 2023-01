Polémica en la UE por ley que obliga a pagar por cada meme, foto o texto que se use en internet

La ley de derechos de autor para el mercado digital aplica cuando no se es dueño del contenido y se toma de otros usuarios.

Asociaciones de internautas, empresas de base tecnológica, la industria del sector y otras organizaciones civiles consideran un retroceso para la libertad de expresión en la red y para el futuro de la innovación la propuesta de reforma de derechos de autor aprobada por el Parlamento Europeo.

El texto de la propuesta de directiva europea hace responsables a las plataformas de internet salvo a las de menor tamaño de los posibles "abusos" que puedan cometer respecto a la normativa de derechos de autor sus usuarios cuando suben contenidos, lamentó a Efe Simona Levi, portavoz de Xnet, plataforma para la defensa de los derechos digitales y miembro fundador de la Coalición Europea "Save your Internet".

"No tiene sentido. Es como si se pretendiera hacer responsable a los fabricantes de vehículos de la conducción temeraria de sus clientes", añade la activista.

Aunque sin instalar filtros, las plataformas utilizarán algoritmos para identificar los contenidos supuestamente sujetos a derechos de propiedad intelectual y evitar que se publiquen para no verse penalizadas, advierte.

Curiosamente, explica, "casi siempre son los grandes monopolios de entretenimiento y no los propios autores los que se benefician de los derechos de autor".Todo apunta a que los algoritmos de las plataformas actuarán como "máquinas de censura trituradoras" incluso de contenidos lícitos en cuanto a derechos de propiedad intelectual, "lo que eliminará muchísimo material y trastocará la esencia de la libertad de expresión propia de la edad digital".

Los "lobbies" o grupos de presión defensores de esta reforma, nutridos por artistas y medios, intentarán cobrar por los enlaces de los usuarios de las plataformas, que afectan no solo a contenidos escritos, sino también a "memes" y otras imágenes, advierte por su parte el presidente de la Asociación de Internautas de España, Víctor Domingo.

En el texto aprobado por la Eurocámara, que determina la posición negociadora del Parlamento Europeo en los próximos meses con el Consejo, y con la Comisión como intermediario, se establece la necesidad de que las plataformas de internet abonen una tasa para garantizar que se da un pago justo a los creadores de contenido.

En su cuenta de Twitter, la Asociación de Startups (empresas emergentes) aseguró que el texto va "en contra de la innovación y el futuro".

"Nadie que conozca internet de verdad entiende que con la excusa de proteger derechos de autor se ponga freno a la innovación. Tendrán que explicar las verdaderas razones de este atropello".

La patronal tecnológica AMETIC lamentó que se haya desaprovechado una gran oportunidad para lograr "el equilibrio" entre los derechos de autor, los de los ciudadanos y los de las empresas innovadoras con la aprobación de la propuesta de esta directiva de propiedad de derechos de autor en el Parlamento Europeo.