Polémica en Perú por libro escolar acusado de racista

"La primera raza que se originó fue la blanca, luego surgieron los indios porque el agua ya estaba turbia y finalmente algunos quedaron negros", dice un párrafo de una leyenda atribuida a una etnia amazónica publicada en el libro "Aromas", dirigido a escolares de siete años.

Un dibujo que acompaña el párrafo muestra a tres niños en una laguna: uno blanco, uno negro y otro indígena.

"No es difícil la interpretación, los niños están entendiendo que del agua sucia salen los negros y esa es una expresión racista" dijo a The Associated Press Lilian Kanashiro, profesora de Semítica y Análisis del Discurso de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

"Los textos escolares son un reflejo de la sociedad de la cual venimos y hacer un diagnóstico de eso es sacarnos una radiografía de lo que estamos considerando que se le debe o no dictar a los niños", añadió.

San Marcos, la editorial que publicó el libro, rechazó que la lectura sea racista y reafirmó que se trata de un mito de la etnia ashuar o jibaro, un grupo indígena que vive en la zona selvática de la frontera entre Perú y Ecuador.

La AP no pudo comprobar de forma independiente que el mito pertenezca a esta etnia.

El autor de la adaptación infantil del mito, Oscar Espinar, dijo a la televisora local ATV que la mencionada leyenda titulada "Origen de las razas" reflejaba "el criterio que tenían los jibaros" sobre el origen de la humanidad. "No es un libro de ciencia, es literatura", añadió.

En cambio, Oswaldo Bilbao, activista por los derechos de los afroperuanos, dijo a la AP que la leyenda "sólo busca perpetuar la superioridad de los blancos y alentar el existente maltrato a niños afroperuanos en las escuelas del país".

Un estudio de la UNICEF publicado el 2013, en el que Bilbao trabajó como investigador, concluyó que la discriminación racial es el principal problema que enfrentan los niños y adolescentes afroperuanos, que se evidencia en la violencia física y psicológica.

Unos nueve millones de niños y adolescentes peruanos van a las escuelas públicas en Perú, en su mayoría deficitarias. Los hijos de la élite, entre ellos los del presidente Ollanta Humala, van a escuelas privadas.

