Polémica en Ucrania, se filtran fotos de viceministra desnuda

Deeva fue nombrada en octubre pasado viceministra del Interior encargada de asuntos europeos pero su nombramiento sólo se conoció hace pocas semanas.

Hasta ahora, Deeva había sido una de las consejeras del Ministerio del Interior.

"Nombraron un bebé de viceministra del Interior", acusó en Facebook Aliona Iakno, secretaria de un diputado ucraniano.

Deeva es criticada por su falta de experiencia, por sus fotos desnuda y por haber trabajado en el Partido de las Regiones, la formación política del expresidente ucraniano Viktor Yanukovich, destituido el 22 de febrero de 2014.

A pesar de las críticas, el ministro del Interior Arsen Avakov defendió el nombramiento.

"Después de consultas internas, incluidos socios extranjeros clave" hemos "elegido a Anastasia Deeva, una mujer joven, que, para nosotros, puede acompañar perfectamente los proyectos en trámite", dijo el ministro.

"Observo el debate y veo que lo que más molesta es el hecho de que sea joven", agregó Arsen Avakov en su página Facebook.

Algunos jóvenes de "24 a 30 años son más competentes que personas de 50 años como yo", agregó el ministro.

El diputado Moustafa Naïem, uno de los principales dirigentes de las manifestaciones de la plaza Maidan de Kiev, que desembocaron en la destitución de Yanukovich, criticó la polémica en torno a ese nombramiento cuando no se hace nada contra los corruptos.

"Se hacen centenas de nombramientos de corruptos sin que nadie se interese", dijo Mustafa Naïem.

"Y eso provoca menos indignación en la sociedad, lo que personalmente me parece extraño", dijo el diputado.

"Eso me molesta más que la edad", agregó.



