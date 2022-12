Policía da por muertos a desaparecidos en incendio de edificio en Londres

A 58 aumentó el número de víctimas mortales. Tras disturbios y críticas a la reacción del gobierno conservador, la reina Isabel II llamó a la unidad nacional.

"Cincuenta y ocho personas que según nuestras informaciones se hallaban en la torre Grenfell esa noche están desaparecidas, y por ello debo asumir, tristemente, que están muertas" declaró Stuart Cundy, alto responsable de la Policía de Londres, a la prensa.

"Ese número podría cambiar. Espero que no sea así, pero podría aumentar", explicó.

Aún no hay noticias de la colombiana desaparecida tras incendio de... Medios británicos hablan de hasta 70 desaparecidos. El gobierno marroquí informó que seis ciudadanos de ese país han sido identificados entre las víctimas.

Cerca de 600 personas vivían en ese inmueble de 120 apartamentos, que fue devastado completamente por un incendio en la madrugada del pasado miércoles.

'Sucesión de terribles tragedias'

Un portavoz del Gobierno anunció que Theresa May recibiría en Downing Street a "un grupo de residentes, de víctimas, de voluntarios y de responsables de la comunidad local", tras una reunión interministerial dedicada a la tragedia.

"Este es tradicionalmente un día de fiesta", dijo la reina Isabel II en un mensaje de tono inhabitual coincidiendo con las celebraciones por su 91º cumpleaños.

"Pero este año, es difícil no sentir el sombrío humor nacional", agregó, llamando a los británicos a no desmoronarse ante la "sucesión de terribles tragedias" de los últimos meses, tres sangrientos atentados y el incendio en Londres.

"Cuando se lo pone a prueba, el Reino Unido se muestra determinado frente a la adversidad", escribió la reina, que observó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

"Unidos en nuestro dolor, también lo estamos, sin miedo ni preferencia, en el apoyo que damos a todos los que reconstruyen sus vidas", agregó.

La reina había visitado el viernes en el hospital a los supervivientes.

La imagen de Isabel II hablando con los miembros de la comunidad local contrastó con la reacción de Theresa May que, tras haberse desplazado el jueves al lugar sin encontrarse con la población, fue abucheada cuando regresó un día después.

"La historia de dos líderes", afirmaba el sábado el Daily Mirror publicando en portada las dos fotografías, mientras que el Times subrayaba que la primera ministra se rodeó de fuerte protección policial durante su visita.

Causas del incendio se desconocen todavía.